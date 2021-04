Letenský trenér Pavel Vrba se ovšem nemíní jen tak zařadit do dlouhé fronty poražených gratulantů, kteří Slavii přisvítili na její zářivé cestě za třetím titulem v řadě. „Čeká nás zkouška ohněm a mužstvo, které v lize poslední dobou kraluje. Na druhou stranu, jejich sérii musí někdo ukončit,“ hlásí ostřílený Vrba.

Ten už toho v kariéře prožil víc než dost. Triumfy a Ligu mistrů s Plzní, vedl národní mužstvo na Euru, vydal se i na vandr do ciziny. Ale velké pražské derby? To si užije poprvé. Sice u toho tentokrát nebudou bouřící tribuny, i tak je však premiéra v nejsledovanějším mači českého fotbalu víc než lákavá. „Hrozně se na to těším. Mrzí mě jedině to, že tam nebudou diváci. Atmosféra by byla výbušná,“ říká Vrba před bitvou v Edenu.

Odveta za potupu

Sparťané mají co napravovat, vždyť Slavii neporazili od března 2016. Na podzim na Letné horko těžko rozdýchávali potupu 0:3, navíc nešlo jen o výsledek. Červenobílí dominovali, rozdíl mezi rivaly bil do očí.

To u toho ovšem ještě nebyl Vrba. Sparťanský orchestr se pod jeho taktovkou postupně sladil, v posledních sedmi dnech nastřílel sedm gólů Teplicím a čtyři (v poháru) Jablonci. Spoustu dalších šancí Hložek a spol. poněkud velkopansky zahodili.

Úspěšná vlna

Jisté je, že proti Slavii se tentokrát postaví jiný soupeř než v prosinci na Letné. „Je fajn, že tam jedeme s tím, že víme, že se nám daří. Poslední zápasy jsme zvládali dobře a vytvářeli si spoustu šancí. Teď je na nás, abychom to přenesli i do derby. Nejet tam jen bojovat, ale snažit se je porazit fotbalem. Když dáme balon na zem a budeme hrát tak, jako v těch posledních zápasech, jsme schopni tam uspět,“ věří kapitán Bořek Dočkal.

Podobně to vidí i Vrba, hned však dodává, že konkurence z Edenu je zatím stále o (pořádný) krok dál. „Pokud potvrdíme to, co teď předvádíme, bude to obrovské plus do nové sezony, kde už to bude naostro,“ potvrzuje kouč, že letos už Sparta sešívané nedožene.

Jedna série by v neděli mohla skončit. Buď ta zmiňovaná slávistická, nebo Vrbova. Ve Spartě totiž ještě neprohrál…