Bylo to ohromné překvapení, když minulý rok v létě fotbalisté Sparty prohráli přípravný zápas na hřišti Vltavínu. Tentokrát se ale žádné překvapení nekonalo. Tým z Letné si tohoto třetiligového soupeře včera pozval do svého tréninkového areálu na pražském Strahově a deklasoval ho 5:0.

„Trochu jsme se trápili s proměňováním šancí. Nakonec jsme se prosadili, což je dobře. Bereme to jako další krok k tomu, aby se náš herní obraz zlepšil,“ hodnotil zápas asistent trenéra Sparty Petr Janoušek.

Se soupeřem z Holešovic se sparťané utkávají poměrně často. Dobré vztahy s ním mají i proto, že jej vede bývalý sparťanský tahoun Martin Frýdek. Jeho ratolest hraje za Spartu, a otec a syn Frýdkovi se tak utkají alespoň jednou ročně.

Pro oba je to ale běžný zápas. Sparta a Vltavín, to jsou dva naprosto rozdílné fotbalové světy. „Nijak to neřeším, už jsme proti nim několikrát hráli. Kdybychom proti sobě hráli na hřišti, bylo by to něco jiného,“ usmíval se mladší z Frýdků. „Ani se kvůli tomu nějak nehecujeme, rozdíl mezi Evropou a ČFL je obrovský,“ dodal starší Frýdek.

Drchal se prosadil

Rozdíl na hřišti byl patrný. Domácí se bavili fotbalem, ale kdyby byli důraznější v koncovce, duel by měl klidně dvouciferný výsledek.

Sparta do zápasu nasadila 21 hráčů. Pouze brankář Bičík jej odehrál celý, jinak se na trávníku vystřídaly dvě různé desítky. Včetně nových posil, uzdravených hráčů a juniorů. A všichni o sobě dali vědět. Drchal se trefil dvakrát, jednu trefu přidal i mladík Červak. K nim se přidali už ostřílení Čivič a Stanciu.

„Týmová součinnost vycházela velmi dobře. Drchal si ale góly zasloužil dát, protože se do šancí dokázal dostat. Chceme se prezentovat atraktivní hrou a využít všechny osobnosti, které tady máme,“ těšilo Janouška.

A spokojený byl i hlavní kouč Zdeněk Ščasný. „Příprava jede podle plánu. Jedinou komplikací byla viróza, která minulý týden postihla několik hráčů,“ řekl po utkání v útrobách strahovského areálu.

Tetteh zůstává

V minulých dnech proběhla médii zpráva, že v Anglii je zájem o útočníka Tetteha. Nic se ale nekoná, mladý ghanský útočník zůstává na Letné. „Jeho odchod do Anglie není momentálně reálný. Vždy se může objevit nabídka, která osloví vedení, ale nyní to není na pořadu dne,“ dodal Ščasný.

V plánu je příchod ještě jedné posily, pak se bude ladit optimální podoba kádru.