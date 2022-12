Všechny góly nastříleli sparťané do žilinské sítě v prvním poločase. Zásluhou dvou tref Lukáše Haraslína to bylo už v deváté minutě 2:0, v závěru první půle se prosadil Jankto. Trenéři poté prostřídali kompletní jedenáctku a ta druhou půli prohrála 0:1, když se v 54. minutě trefil Kopásek.

Sparta - Žilina 3:1 (3:0)

Branky: 1. a 9. Haraslín, 44. Jankto - 54. Kopásek.

Sparta 1. poločas: Kovář – Wiesner, Vitík, Panák, Vydra, Suchomel – Jankto, Sadílek, Kaštánek, Haraslín – Juliš. 2. poločas: Vorel – Kukučka, Sørensen, Zelený – Wiesner, Pavelka, Daněk, Suchomel – Goljan, Juliš, Minčev.

KVÍZ: Kolik poznáte hráčů z historie fotbalové Sparty?

Druhého přípravného utkání se ovšem sparťanští fanoušci, kteří se na Strahov mohou chodit pravidelně dívat, nedočkají. Vedení klubu totiž oznámilo, že úterní utkání s Varnsdorfem bylo bez náhrady zrušeno. "Poté hráči dostanou volno a druhou část přípravy zahájí na Strahově v pondělí 2. ledna. V neděli 8. ledna pak sparťané odcestují na soustředění do Španělska," oznámil klub svým fanouškům na webu.

K týmu už se připojil dánský trenér Lars Friis, který v roli asistenta vystřídal Thomase Nørgaarda, jenž angažmá na Letné předčasně ukončil kvůli nabídce na koučování ve své rodné zemi.

Vzniklá situace s Thomasem je příležitostí přivést do týmu nového člověka, kterého znám řadu let a s kterým jsem již dříve spolupracoval. Jsem šťastný, že Lars přijal naši nabídku přijít do Sparty. Pracovali jsme spolu čtyři a půl roku v Midtjyllandu, s Christianem byli také dlouho kolegové, takže se všichni známe více než dobře. Ve své kariéře nasbíral cenné zkušenosti jak v pozici asistenta trenéra v Dánsku nebo v Brentfordu, tak i jako hlavní trenér v dánské lize. Má nejen fotbalové znalosti, které potřebujeme, ale zároveň přináší i určitý lidský aspekt hry. Jsem přesvědčený, že do Sparty perfektně zapadne,“ řekl pro klubový web hlavní kouč Brian Priske.

„Sparta je velký klub. Když se podíváte do historie, uvědomíte si, o jak významný a skvělý klub se jedná. Jsou tu ty nejvyšší ambice a všichni tady chtějí vyhrávat, což se mi líbí. Veškeré zázemí a podmínky jsou zde opravdu na vysoké úrovni. Je tady všechno, co je potřeba k úspěchu a díky tomu se můžu plně soustředit na svůj výkon,“ těší se Lars Friis.