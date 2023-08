Fotbalisté pražské Sparty doma potvrdili roli favorita, proti Pardubicím si s chutí zastříleli a už v 57. minutě vedli 5:0. Dánský gólman Peter Vindahl si ale nevychutnal premiéru s nulou. Letenští po odchodu kapitána Ladislava Krejčího ze hřiště přestali být důslední v obraně a dvakrát inkasovali. I tak mohli oslavit vysokou výhru 5:2, pod niž se podepsali Haraslín, Wiesner, Birmančević a dvěma góly Kuchta. Úřadující šampion tak zůstává po třech kolech nadále stoprocentní.

3. kolo FORTUNA:LIGY: AC Sparta Praha - FK Pardubice 5:2. | Foto: CPA

Na Letné byla k vidění velká brankářská premiéra na obou stranách. Zatímco za Pardubice naskočil od začátku Viktor Budinský poprvé v sezoně místo vykartovaného Antonína Kinského, Sparta vsadila vůbec poprvé na dánskou posilu Petera Vindahla. Do základní jedenáctky Letenských se pak vrátili Lukáš Sadílek, Tomáš Wiesner a Martin Vitík.

Co se týče gólmanů, daleko více práce měl podle očekávání strážce branky hostí. Ten poprvé inkasoval už v 15. minutě. Tehdy Krejčí nastartoval útok po pravé straně krásnou průnikovou přihrávkou na rozeběhnutého Birmančeviće. Ten rychle odcentroval a Jan Kuchta měl na středu dost prostoru, aby se vznesl do vzduchu a hlavou usměrnil míč mimo Budinského dosah. Pardubice byly dál pod tlakem a už o sedm minut později vybuchla Letná podruhé radostí. Wiesner předvedl parádní kličkovanou na pravé straně, uvolnil se a přesným pasem našel na středu vápna Lukáše Haraslína, který míč nekompromisně napálil do horní části branky.

Sparta navíc byla dál při chuti a prakticky hned z rozehrávky přidala třetí branku, když se podruhé v utkání trefil Kuchta. Tentokrát zamířil přesně mezi Budinského nohy.

Krásně rozeběhnutou hru pak na několik minut přerušilo zranění jednoho z pomezních rozhodčích, který byl nucen vystřídat. I po krátké prodlevě však hře jasně dominovali domácí, kteří šli sebevědomě za čtvrtou brankou. Do přestávky se ovšem neprosadili. Krejčí v nastaveném čase hlavičkoval jen do břevna a Birmančević z následné dorážky těsně přestřelil.

„Prvních devět minut bylo ok. Drželi jsme balon a dobře vylézali. Bohužel nám propadla levá strana, kde jsme to nezachytávali. Nechci se bavit o kvalitě, to je jasné. Agresivitou nás ale Sparta absolutně předčila, to je pro mě zklamání,“ hodnotil hostující trenér Radoslav Kováč.

On i jeho protějšek vystřídali do druhého poločasu celkem sedmičku hráčů, na obrazu hry to ale nic zásadního nezměnilo. Uběhlo jen lehce přes minutu a půl z druhého dějství, Tomáš Wiesner zůstal osamocený na pravé straně pokutového území a svůj stý ligový start oslavil vstřelenou brankou.

Už o malou chvilku později se navíc v pokutovém území svalil k zemi Karabec a sudí Klíma nařídil penaltu. Po poradě s videem ji ovšem odvolal a Pardubice si mohly alespoň trochu oddechnout. Domácí to však mrzet nemuselo. Skvěle hrající Birmančević dostal vzápětí parádní pas za obranu soupeře, zleva zamířil přesně pod břevno pardubické brány a přidal už pátý gól svého týmu. Ze zápasu v tu chvíli neutekla ještě ani hodina.

Necelých pět minut po jejím uplynutí se ale nakonec prosadili i fotbalisté Pardubic. Denis Darmovzal dostal míč do pokutového území, vytočil se a vypálil mimo dosah brankáře Vindahla. A obrana Sparty po odchodu kapitána Krejčího pokračoval v nedůslednosti. Toho využil průnikem do vápna a přesnou střelou střídající Ladislav Krobot.

Sparta mohla ve zbytku utkání přidat ještě další branky, jenže ani v koncovce už nebyla tak důsledná jako v první hodině hry. Několik velmi dobrých zákroků navíc vytáhl i brankář Budinský, a tak už se výsledek neměnil.

„Závěr zápasu byl v pořádku, pořád jsme si vytvářeli šance. Dva inkasované góly ale samozřejmě nejsou něčím, s čím bych byl spokojený. Hráči si to uvědomují, vědí, že jsme ke konci mohli přistoupit lépe a být víc koncentrovaní. Kluci ale hráli velmi dobře, vytvářeli si velké šance, dali góly a v mnoha ohledech jsme Pardubice zničili,“ hodnotil domácí trenér Brian Priske.

„Peter (Vindahl) byl klidný, jak jsme očekávali. Hrál velmi dobře nohama, ale neměl moc práce proti pardubickým útočníkům. Byl ale víc jedenáctým hráčem v poli, nebál se hrát dál od brány. Odvedl, co jsem od něj očekával. Ještě se ale musí trochu víc sžít se svými spoluhráči, kteří hrají před ním. Jsme rádi, že máme dobré složení gólmanského týmu,“ ohodnotil debut nového sparťanského brankáře.

„Sparta jednoznačně a zaslouženě vyhrála. Už druhý gól rozhodl. Bylo to 2:0 a bylo po zápase. Udělali jsem do druhého poločasu nějaké změny a dali jsme dva góly, takže to nevypadá tak hrůzostrašně. V organizaci hry jsme ale úplně propadli. Možná bylo dobře, že trenér Priske pak prostřídal. Kdyby tam zůstala sestava od začátku, tak by to dopadlo ještě hůř,“ doplnil Kováč.

AC Sparta Praha – FK Pardubice 5:2 (3:0)



Branky: 15. a 24. Kuchta, 22. Haraslín, 47. Wiesner, 57. Birmančević – 65. Darmovzal 73. Krobot. ŽK: 34. Zelený – 45+4. Surzyn. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Slavíček, Rouček. Diváků: 16 911.



AC Sparta Praha: Vindahl – Vitík, Panák, Krejčí (60. Gomez) – Wiesner, Sadílek, Kairinen (46. Laci), Zelený (46. Ryneš) – Birmančević, Kuchta (66. Sejk), Haraslín (46. Karabec). Trenér: Brian Priske.



FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Halinský, Donát, Helešic (46. Tischler) – Hlavatý (67. Šimek), Icha, Darmovzal – Sychra (46. Matoušek), Zlatohlávek (46. Krobot), Patrák (46. Pikul). Trenér: Radoslav Kováč.