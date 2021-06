Původní kontrakt měl vypršet příští léto, Sparta si tak svůj klenot s předstihem pojistila. „Mám radost. Moje cíle zůstávají pořád stejné, chci se Spartou vyhrát titul a zabojovat o Ligu mistrů,“ řekl po podpisu nové smlouvy Adam Hložek.

Ofenzivní univerzál se v této sezoně stal nejmladším Králem ligových střelců. Hložek nasázel 15 gólů, přestože zmeškal čtyři měsíce kvůli zlomenině nohy. Vše ale dohnal v posledním utkání proti Brnu (6:1), ve kterém nasázel šest branek za první poločas a dorovnal slávistu Jana Kuchtu.

Mimochodem, Hložek drží několik českých nej. Je také nejmladším střelcem gólu v historii, nejmladším autorem hattricku a nejmladším hráče národního mužstva.

?✨ Adam Hložek bude svoje čáry a kouzla dál předvádět ve Spartě! ??❤️ #acsparta pic.twitter.com/G64EI3wnty — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 30, 2021

Za tři sezony v nejvyšší soutěži dal v 72 zápasech 25 branek a přidal 16 asistencí. „Chci dávat co nejvíc gólů a mít co nejvíc asistencí. To je to, v čem se budu chtít zlepšit," prohlásil Hložek v rozhovoru pro klubovou televizi Sparty.

Hložek už vyhlíží Euro. „Je to vysněná meta. Je to vrchol každého hráče, takže jsem strašně rád."