Dohoda sice zněla, že odchovanec Baníku bude v Ostravě do konce sezony s opcí na přestup (cca 15 milionů korun), letenský celek měl v případě čtyřiadvacetiletého obránce, který byl na podzim jedním z klíčových mužů základní sestavy, právo stažení si hráče do konce minulého roku a nedlouho před uplynutím ji také využil. Musel však zaplatit poměrně vysokou pokutu. Slezané však věří, že nemusí jít o definitivní rozhodnutí a s klubem z hlavního města jednají.

Baník však na to, jak se situace okolo dosavadní opory vyvine, nečeká, a pokračuje v hledání posil. Do středu obrany jsou ve hře příchody Karla Pojezného z Jihlavy, či Alexandra Mojžíše ze slovenského Ružomberoku. Podle informací Deníku by se však už v pondělí na Bazalech měl hlásit někdo jiný – doposud teplický obránce Martin Chlumecký.