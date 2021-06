Fotbalisté Sparty si na svůj strahovský tréninkový areál pozvali k úvodnímu letnímu přípravnému utkání třetiligovou Hostouň a soupeře vůbec nešetřili. Vyhráli 8:1.

Sparta si v přípravě poradila s třetiligovou Hostouní 8:1. | Foto: sparta.cz

"Kluci byli rádi, že po těch kilometrech, co za poslední dny naběhali, si konečně zahráli zápas. Všichni odvedli to, co jsme chtěli," řekl po utkání asistent sparťanského trenéra Pavla Vrby Luboš Loučka.