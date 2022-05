"Plzeň nás ve všem převyšovala, zápas rozhodla v prvním poločase. Trestali nás za nedůraz a neschopnost dostat se v útočné fázi do nějakých zajímavých situací. Při standardních situacích a situacích v útočné fázi byli výrazně lepší," uznal sparťanský kouč Pavel Vrba.

A měl pravdu. Kdo si myslel, že Pražané se ukáží ve vrcholné formě a aktuálního lídra tabulky dokáží potrápit, jen zíral, co se to na hřišti děje. Běžela 34. minuta a přesto, že v té době hrála Plzeň už nějaký čas po vyloučení Buchy o deseti, platil stav 3:0!

"Nedokážu si vysvětlit, proč jsme odehráli tak špatné utkání," kroutil Vrba nechápavě hlavou.

Zápas byl hodně emotivní, na trávníku i mezi střídačkami to jiskřilo. Po změně stran to chvíli vypadalo, že Sparta nabírá na aktivitě, ale Krejčí mladší po zbytečném faulu dostal druhou žlutou a síly byly srovnány. Domácí už si pak pohodlný náskok v klidu uhlídali.

"Plzeň byla výrazně lepší v osobních soubojích, v důrazu, ve standardních situacích. Jejich hráči nás převyšovali a zaslouženě vyhráli," dodal Vrba.

Plzeň si zastřílela proti odevzdané Spartě, zaválela i Slavia proti Slovácku

Slávisté si byli vědomi, že jim Sparta nepomohla a že si žádné další zaváhání nemohou dovolit. I proto hráli ze začátku hodně opatrně a protože ani Slovácko se nikam zběsile nehnalo, sledovali fanoušci spíše defenzivní fotbal. Ze sedaček je ovšem zvedla situace ve 29. minutě. Brankář hostů Nguyen vyrazil míč k Plavšičovi a ten jej parádní ránou skoro z půlky poslal do sítě. Slovácko také dokázalo zahrozit, ale šance zahodilo a postupně narůstal slávistický tlak. V závěrečné čtvrthodině se pak prosadili ještě Traoré s Lingrem a výhra 3:0 byla na světě.

"Výborný výkon obou týmů. Slovácko hrálo dobře, hrál se otevřený pěkný fotbal. Pomohl nám gól Plavšiče, Slovácko to pak muselo otevřít a to nám vyhovovalo. Druhý gól nás pak uklidnil," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Do konce sezony zbývá sehrát dvě kola. Jedno se hraje ve středu a druhé v neděli. Slávisté musí dvakrát vyhrát a doufat v plzeňské zaváhání. Podaří se to? Nebo už Plzeň tříleté kralování party v sešívaných dresech ukončí?

Ve středu jede Slavia do Ostravy a Plzeň do Hradce Králové. Nedělní ligový finiš pak obstará derby Slavia - Sparta a duel Plzeň - Ostrava. Bude se předávat mistrovský titul ve Štruncových sadech nebo se stane zázrak a bude to v Edenu?

