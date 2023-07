Zatímco fotbalisté Slavie herní soustředění v Rakousku završili, sparťané jej před víkendem odstartovali. Za sebou mají i přípravný zápas, s Dinamem Záhřeb remizovali 1:1. Pikantní je fakt, že mistři Chorvatska je jednímz teoretických soupeřů Sparty v předkole Ligy mistrů.

V prvním přípravném zápase v rámci rakouského soustředění Sparta remizovala s Dinamem Záhřeb. | Foto: AC Sparta Praha

„Napadlo mě to, když jsme zjistili, že Dinamo je jedním z našich možných soupeřů. Potřebujeme ale kvalitní soupeře, takže jsme se rozhodli, že nic měnit nebudeme. Je to velmi silný soupeř. Uvidíme, jaké mužstvo nám los přisoudí,“ řekl ještě před odletem při setkání s novináři a představení nového dresu kouč Brian Priske.

Už ve druhé minutě sparťané nad chorvatskými hegemony vedli, když se krásně trefil Pešek. Po deseti minutách bylo srovnáno, když Krejčího penaltový faul potrestal Petkovič. A to bylo ze strany střelců vše, i když šance se rodily na obou stranách. Následujících 76 minut gól ovšem nepadl a zápas tak přinesl remízu 1:1.

Slavii se daří. V Rakousku vyhrála vše

„Stál proti nám špičkový soupeř, každý rok hraje o Ligu mistrů a pro nás to byl dobrý test. Dinamo je blíže sezony než my, šlo o dobrou prověrku,“ poznamenal k utkání Priskeho asistent Lars Friis.

„V některých aspektech jsme se trochu trápili, ale dostaneme se do toho, je to součást procesu. Soupeře byl po fyzické stránce silný, šlo vidět, že jsou hodně zkušení, hlavně v záloze. Někdy jsme měli problém se s tím vyrovnat, ale kluci si poradili. V defenzivě to bylo z naší strany v pořádku, na ofenzivě stále pracujeme. Musíme být odvážní. Kluci ukázali kvalitu, celkově jsme spokojení,“ dodal Friis.

Změny v kádru

Letní období nepřináší pořádnou dávku náročné dřiny nejen pro samotné fotbalisty, ale také pro klubové funkcionáře. Na Letné v posledních dnech proběhlo několik změn, které se týkají mladých hráčů.

MOL Cup zná program předkola nové sezony. S kým se utkají Pražané?

Do Sparty přichází talentovaný sedmnáctiletý reprezentant Vojtěch Hranoš z Opavy. Nastupovat bude za sparťanské béčko. „Přestup do Sparty pro mě znamená velkou výzvu. Jsem rád, že jsem tuhle šanci mohl dostat a doufám, že ji využiju. Chci se prosadit ve sparťanském béčku, dát nějaké góly a postupně se prokousávat do áčka,“ řekl pro klubový web.

Další tři změny jsou směrem ven z Letné. Filip Souček s Matějem Polidarem na rakouské soustředění vůbec neodcestovali a dostali povolení začít se připravovat v Jablonci. Tam minulou sezonu strávil na hostování mladík Vojtěch Patrák, ten se vrací do Pardubic. Na přestup.

Podívejte se: Místo vlajek štětce. Fanoušci zvelebovali Ďolíček