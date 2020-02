Václav Jílek už není trénerem Sparty Praha. Nejslavnější fotbalový klub v zemi sáhl k výměně trenéra poté, co mužstvo po nevýrazné zimní přípravě nezvládlo ani první soutěžní zápas v jarní části FORTUNA:LIGY a prohrálo doma s Libercem 0:2. Sparťanské vedení v úterý ráno definitivně sáhlo k radikálnímu řešení a Jílka odvolalo z funkce. Jeho místo zaujme Václav Kotal, dosavadní kouč letenské třetiligové rezervy.

Václav Jílek | Foto: Deník / Roman Brhel

Informaci přinesl jako první server iSport.cz. Později změnu potvrdil také samotný klub: „Václav Jílek už není hlavním trenérem Sparty. Kvůli neuspokojivým výsledkům i hernímu projevu byl spolu se svým realizačním týmem odvolán. Na lavičce ho nahradí dosavadní trenér B-týmu Václav Kotal! Jeho asistentem bude Michal Šmarda.“ Třiačtyřicetiletý Jílek tak na jedné z nejsledovanějších trenérských pozic v českém fotbale vydržel necelých devět měsíců. O jeho budoucnosti se v kancelářích na Letné debatovalo už během pondělí. Spolu s Jílkem odcházejí také asistenti Jiří Saňák s Michalem Horňákem, který však spolu s dalším bývalým sparťanským hráčem Lubošem Loučkou povede béčko místo Kotala. Pokřik „Jílek ven" i incident s fanouškem. Trenér Sparty zažil velké rozčarování Přečíst článek › Sedmašedesátiletý Kotal si jako asistenta vybral Šmardu, jenž kvůli práci ve Spartě narychlo ukončil angažmá ve Slovácku. Premiéra čeká nového hlavního kouče v neděli v Olomouci. Jílkovi se stala osudnou sobotní domácí porážka 0:2 s Libercem na úvod jarní části prvoligové sezony. Sparta po nečekaném výsledku klesla na páté místo tabulky. Pražanům se nepovedla ani zimní příprava. Doma sice třikrát zvítězili, ale na soustředění ve Španělsku prohráli všechny tři zápasy.

Vašek Jílek je dobrý trenér, ale…

Děkujeme Václavu Jílkovi i Jiřímu Saňákovi za odvedenou práci ve Spartě a přejeme hodně štěstí v budoucnu! #acsparta pic.twitter.com/ZlfdLMm8Nl — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 18, 2020

Situace není jednoduchá, uvědomuje si nový trenér

Změny trenérů po 1. jarním kole byly dříve oblíbenou kratochvílí pražských Bohemians:

1992/93 Lopata -> Packert

1993/94 Packert -> Buzek

1994/95 Barát -> Lacina/Bouška. František Barát byl také před čtvrtstoletím posledním trenérem v naší lize odvolaným po prvním jarním kole. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) February 18, 2020 Práci měl také na Kladně, v Plzni a jako hlavní trenér vedl v lize Hradec Králové (2009 až 2012), Jablonec (2012 až 2013) a Brno. Do Sparty se vrátil loni v létě jako trenér třetiligové rezervy. Tehdy klub majitele Daniela Křetínského řešil, jak se vzpamatuje z projektu internacionaizace, jehož tváří se stal italský trenér Andrea Stramaccioni. Zlepšení poměrů měl přinést právě Jílek z Olomouce, který měl původně smlouvu až do léta 2022. Nyní končí a Kotal povýšil. Cílem Sparty i po tomto radikálním kroku zůstává druhé místo ve FORTUNA:LIZE a vítězství v domácím poháru - v semifinále se pražský klub utká s Baníkem Ostrava. Sparta důvěřuje svému kádru. Cílem je sesadit druhou Plzeň Přečíst článek ›

Sparťanský managment nepřivedl žádnou posilu (s výjimkou talentovaného záložníka Filipa Součka, který ovšem zůstal na hostování v Opavě), byť se do kádru po zranění vrátil kapitán Bořek Dočkal, kterého však část fanoušků (a možná i sám Jílek) považovala za spasitele. Ani zkušený Dočkal nepomohl. Jílek čelil v průběhu utkání hněvu tribun, k lavičce za trenérem dokonce přišel nespokojený fanoušek.„Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vašek Jílek je dobrý trenér, ale předvedená hra i výsledky pro nás byly zklamáním a nenaplňovaly očekávání, která máme,“ oznámil v tiskové zprávě Tomáš Rosický, ikona Sparty a její současný sportovní ředitel. Poslední dobou každopádně Letenští v průběhu sezony mění trenéry trochu podivně: například Zdeněk Ščasný (zároveň Rosického předchůdce) skončil po 29. kole, Pavel Hapal byl odvolán po prvním podzimním kole. „Trenér Kotal má osobní historii spojenou se Spartou, zná prostředí, působil tady jako hráč, asistent u A-týmu a několikrát jako kouč béčka. Tým momentálně potřebuje trenéra s takovými zkušenostmi. Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči,“ vysvětlil Rosický sparťanskou volbu.„Situace není jednoduchá, jak vzhledem k hráčům, tak směrem k fanouškům,“ prohlásil nový trenér Kotal. „Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu. A ku prospěchu Sparty,“ doplnil muž, který v nejvyšší soutěži naposledy vedl mezi lety 2013 a 2016 brněnskou Zbrojovku. Pak – jak Rosický zmiňoval – úspěšně vedl reprezentační sedmnáctku.Kotal v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jako útočník za pražský klub nastoupil k téměř dvěma stovkám soutěžních zápasů a vsítil přes třicet branek. Trenérem rezervního celku Sparty byl už v letech 2001 až 2013, ke sparťanskému béčku se vrátil poté, co dělal asistenta Jaroslavu Hřebíkovi v Dynamu Moskva.