Každá novinka obvykle přináší rozporuplné reakce. Nejinak je tomu v případě pražského celku z Letné. Příznivci (i zástupci odborné veřejnosti) se rozdělili na dva tábory. Nový znak, v němž hraje dominantní roli velké „S“ bílé barvy, vzbudil u veřejnosti snad nejvíce kontroverzních ohlasů.

„Logo pohřební společnosti?“ ptal se jeden z fanoušků na Twitteru. „Při návrhu jsme vycházeli i z toho, že historicky první dresy klubu byly černé,“ vysvětlil ředitel komunikace Ondřej Kasík.

Jenže… „Chudák Kvašňák se točí v hrobě jak na grilu,“ nebral si servítky další z klubových nadšenců Jiří Soukup a zmínil slavného hráče sparťanské historie. Někteří se do svého klubu pustili bez slitování. „Fotbalová Sparta už jde několik let s dobou – skořápka je čím dál hezčí, ale pod ní to masivně hnije. Na sítích září, na hřišti si jí ani nevšimnete,“ zaznělo.

Na druhou stranu od ranních hodin byly sociální sítě také plné obav. A ty se u mnohých nenaplnily. „Já se bál něčeho horšího,“ přiznal Lukáš Vintr. „Jsem rád, že to 'omylem' vypuštěné logo není realitou,“ přikývl Petr Princ s narážkou na kolující verzi loga s pěticípou hvězdou.

Řešila se i podoba nových dresů, sparťanských triček či mikin. „Na oblečení to vypadá hrozně,“ poznamenal Jakub Zeman.

? Horst SIegl, Václav Kadlec nebo Karel Poborský! Jak se nová vizuální identita Sparty včetně loga líbí našim bývalým hráčům? ? #navzdySparta #acsparta



— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 11, 2021

Ale dost už reakcí fanoušků. Poprask vzbudily změny také mezi odborníky. Například marketingový expert Tomáš Janča konstatoval: „Čekal jsem ještě dramatičtější změnu hlavního logotypu, tohle je spíš facelift, ale funguje to. Nový vizuální styl přináší velmi pěknou vlastní typografii. Skvělá je paleta monochromatických logotypů a naznačené vizuály.“

Ozval se rovněž zástupce Ligové fotbalové asociace, konkrétně její obchodní ředitel Daniel Hajný. „Profesionální práce,“ uvedl.

Vedení pražského klubu následně napsalo, že cestu k novému logu nalezne každý fanoušek, jen to chce více času. „Doufáme, že tento krok pomůže k plnění dalších cílů naší milované Sparty,“ uvedl sparťanský facebookový profil.

V nových dresech s novým logem vstoupí sparťané až do následujícího soutěžního ročníku 2021/2022. Aktuální sezonu FORTUNA:LIGY dohraje mužstvo vedené trenérem Pavlem Vrbou ještě se „starou“ indentitou. V rozhvooru pro klubový web hodnotili „velkou změnu“ samotní fotbalisté.

„Líbí se mi to, i když si musím zvyknout. Na rudém dresu to bude krásné,“ těší se mladý talent Adam Hložek, jenž léčí zranění. „Na první pohled se mi to líbí, i když musím přiznat, že jsem trochu kozervativní a líbilo se mi moc i staré logo,“ přiznal kapitán Bořek Dočkal, že bude nějakou dobu trvat, než se sparťané s novým logem sžijí.