Ostatně působivý byl i styl, jakým letenští fotbalisté došli ke třetí výhře v tomto ročníku FORTUNA:LIGY. Otočili nepříznivý stav, nasázeli čtyři branky během čtvrt hodiny a nakonec brali tři body za vítězství 5:2.

Celkem jich mají devět a usadili se na prvním místě tabulky. Po čtyřech letech…

Mág Kotal

„Po několika letech stagnace to zase k něčemu vypadá,“ těší Vladimíra Táborského, který se Spartou slavil titul jako hráč i trenér.

„Sparta je první po delší době, ale raději bych byl, kdyby byla první po závěrečném kole,“ doplňuje trenér Václav Kotal.

Právě on je faktorem X stojícím za nynějším rozmachem utrápeného klubu.

K týmu přišel na jaře po odvolaném Václavu Jílkovi s mírnou nedůvěrou. Nikdy totiž nevedl velký klub. Jenže brzy ukázal extratřídu, do té doby mírně skrývanou v menších týmech, jako je Brno či Hradec Králové. Ale pozor! I s nimi měl úspěchy. Zbrojovku dovedl na šesté místo, „Votroky“ na osmé.

„Jeho angažování byl velmi dobrý krok. Jde o kouče s citem pro sestavu. Ví, kam koho zařadit, kdy vystřídat. Umí zanalyzovat hru soupeře,“ glosuje Táborský.

Kotal je rovněž přesvědčen o své cestě. „Je to svéráz. Má filozofii, které věří,“ potvrzuje Richard Jukl, šéf Hradce, kde se s Kotalem pracovně potkal.

Kouč to demonstruje také na Spartě. Co nejrychleji změnil systém hry – místo čtyř obránců nasazuje tři, z čehož neuhnul ani po zranění opory Lukáše Štětiny. Rozestavení ponechal, i když musel v Karviné poslat do hry ne tolik vyzkoušeného mladíka Dominika Plechatého.

Expert: Mladíci mi dělají radost

Přes počáteční nejistotu zadák úlohu poměrně zvládl. Do hlavní role se však v Karviné obsadil jiný zelenáč. I když… Vlastně jen věkem.

Z útočníka Adama Hložka je hvězda první velikosti, je jen otázkou času, kdy odejde do větší ligy, věhlasnějšího klubu. „Je tu jiná psychologická situace. Došlo k jisté proměně hráčů, výkonnostně stoupají. Tým je vyvážený. Mladíci mi dělají radost,“ netají Táborský.

V Karviné dal Hložek dvě branky, navíc po faulu na něj kopal kapitán Bořek Dočkal penaltu. Sparťanský útočník tak potvrdil, že mu tento soupeř sedí – vloni proti němu zapsal ve dvou duelech jeden gól a tři asistence. Celkem má v lize 12 zásahů a 11 přihrávek. V osmnácti letech…

V neděli právě on rozjel parádní obrat. „Dokázali jsme, jak velký tým jsme,“ básnil poté. „Sledovali jsme, jak v sobotu hrála Slavia, a říkali si, že můžeme poskočit na první místo. Za tím jsme šli,“ přiznal.

Povedlo se, přesto Sparta nesmí ztratit ostražitost. V sezoně se zatím nepotkala s nikým z velkých: má za sebou duely s Brnem, Olomoucí a Karvinou. Zda se na Letné opravu rodí velký tým, se ukáže až v Evropské lize či v soubojích se Slavií a Plzní.