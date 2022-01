"Na soustředění to tak občas bývá. Hráči na něm jsou dlouho, mohou být podrážděnější, rozhodčí tomu také nepřidal. Po poločase se to naštěstí uklidnilo a v klidu dohrálo, ale škoda dvou našich zraněných hráčů. Věřím, že nejde o nic vážného," řekl k ostré první půli Vrbův asistent Zdeněk Bečka.

Sparťané byli v ofenzivě mnohem nebezpečnější a po dvaceti minutách se dostali do vedení, když se prosadil Haraslín. Dočkal mohl přidat druhou trefu, ale z trestného kopu napálil jen břevno.

V 60. minutě se do hry dostal útočník Čvančara a ten byl hned vidět. Nejprve svou šanci neproměnil, když míč napálil jen do připraveného gólmana, vzápětí už ale jeho přičiněním padl druhý gól do rostovské sítě. Karabec střílel, Čvančara dorážel a míč si do vlastní branky srazil Mukhin.

Tečku za utkáním pak udělala další šance Čvančary, jeho povedenou hlavičku ale brankář tentokrát zlikvidoval.

Admira zápas odvolala. Sparťané si zahráli proti sobě, výhru slavili mladí

"Za výhru jsme rádi, je to povzbuzení do další práce na soustředění," těšilo Bečku. Ale nezůstalo jen u chvály. "Zápas nám ukázal spoustu věcí, hlavně v defenzivě, na kterých musíme ještě hodně zapracovat. V útočné fázi jsme si dokázali, že i proti tak silnému soupeři dokážeme hrát," pokračoval.

Za necelé dva týdny už začne jarní část FORTUNA:LIGY, trenérům se tak v hlavě musí rýsovat ideální základní sestava."Určitou představu samozřejmě máme, ale čeká nás ještě jeden zápas ve Španělsku a pak jeden v Praze. Řekl bych, že ze 60 až 70 procent máme jasno, ale může ještě přijít zranění, nemoc, cokoliv," dodal.

Příští zápas sehrají sparťané na španělském soustředění ve středu. A bude to mít pikantní náboj. Nastoupí totiž proti moskevskému Lokomotivu, který se nedávno o posílil o slávistického kanonýra Jana Kuchtu, který za rok a půl v sešívaném dresu Spartu několikrát pokořil.

Zabaleno, odlétáme. Sparta v neděli nabrala směr Španělsko

Sparta - Rostov 2:0 (1:0)

Branky: 21. Haraslín, 70. vlastní Mukhin

Sparta 1. poločas: Holec – Wiesner, Čelůstka, Vitík (41. Panák), Hancko – Pešek, Krejčí ml. (21. Pavelka), Dočkal, Hložek, Haraslín – Pulkrab

2. poločas: Heča – Wiesner (60. Gabriel), Panák, Hancko, Højer- Pešek (60. Minčev), Sáček, Pavelka, Karabec, Krejčí st. – Pulkrab (60. Čvančara)