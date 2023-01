"Na začátku jsme mohli jít do vedení, ale šance se nám nepovedlo proměnit. Soupeř pak také zahrozil, byl agresivní a hodně si dovolil. Vyústilo to nakonec ve vedoucí branku, ale nám se povedlo hezkou střelou srovnat. Ve druhém poločase už na některých hráčích byla znát únava, neboť za ty dva dny měli v nohách opravdu velké množství minut. V úterý budeme mít volnější režim a od středy se už budeme chystat na poslední utkání, které nás čeká v pátek," řekl k utkání Ivan Hašek, asistent hlavního trenéra Bohemians Jaroslava Veselého.

Lubin - Bohemians 1:1 (1:1)

Branky: 34. Bohar - 41. Kadlec.

Bohemians: Valeš - Kadlec, Křapka (60. Vondra), Vilotić - Hála (46. Kovařík), Jánoš (46. Jindřišek), Nový, Novák - Drchal, Mužík (60. Matoušek) - Prekop (46. Puškáč).

Sparťané proti rakouskému soupeři už od druhé minuty prohrávali, když se trefil Koita, v úplném závěru první půle srovnal Haraslín. Salcburku se pak povedl i nástup do druhé půle, když se rychle prosadil Adamu. Pražané hráli aktivně, ale první přípravnou prohru nakonec neodvrátili.

"Trenéři nás připravovali na to, že nás soupeř bude hodně napadat a dorážet na nás, což nakonec dělali ještě více, než jsme čekali. Byli jsme nervózní, brzy inkasovali, ale to se stane. Pak se hra vyrovnala, začali jsme si víc věřit, hrozili ze standardek a z jedné dali gól. Ve druhém poločase to bylo vyrovnanější, dostávali jsme se více do hry. Škoda smolného gólu, remíza by tomu slušela a odpovídala více. Soupeř měl obrovskou kvalitu, byla to pro nás dobrá prověrka," řekl pro klubovou televizi defenzivní štít Jaroslav Zelený.

Salcburk - Sparta 2:1 (1:1)

Branky: 2. Koita, 50. Adamu - 45. Haraslín.

Sparta: Kovář – Vitík (60. Jankto), Panák (46. Vydra), Sørensen – Wiesner (60. Mejdr), Kairinen (60. Laci), Sadílek (46. Krejčí), Zelený (60. Goljan) – Mabil (60. Minčev), Čvančara (60. Kuchta), Haraslín.