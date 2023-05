Sparta zavrávorala zrovna v ten nejhorší možný okamžik. V posledních dvou zápasech (Slavia a Slovácko) přišli fotbalisté z Letné o důležité body, pokaždé zachraňovali alespoň remízu. Ve středečním předposledním kole základní části první ligy se Pražanům postaví do cesty mistrovská Plzeň a další zaváhání už si nemůžou dovolit.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí | Foto: CPA

Ztráta či snad dokonce porážka v domácím prostředí by se mohla Spartě v honbě za titulem s vedoucí Slavií, která v úterý vyhrála na Baníku a má tříbodový náskok, vymstít. Takovou šlamastiku tým kouče Briana Priskeho nehodlá před nadstavbou dopustit.

Titul? Nikdo Spartě nevěřil. Byla by škoda, kdyby to teď nedotáhla, říká Siegl

Jenže i Plzeň má o motivaci postaráno. Mistr bude hrát na vyprodané Letné o všechno. Před 29. kolem ztrácel na vedoucí duo šest bodů a v případě porážky od Sparty to může zabalit. Obhajoba titulu se vypaří.

Sparťané jako jediní na jaře v lize neprohráli. Jejich série neporazitelnosti trvá už od října. Od porážky v derby na Slavii nenašli přemožitele v osmnácti soutěžních zápasech. Jenže teď jako by jim docházel dech. Poslední dvě utkání nezvládli a zpátky na vedoucí pozici pustili metropolitního rivala.

„Musíme zase začít vítězit. Dvakrát po sobě jsme remizovali, s tím ve Spartě nejsme spokojeni, protože pokaždé jdeme za vítězstvím,“ burcuje asistent trenéra Lars Friis.

Letenští sice poztráceli body, elán a odhodlání ale neztratili. „Víme, co nás čeká. Ve zbytku sezony nebude žádný zápas jednoduchý. Ale každý chce hrát těžké zápasy, těšíme se na to. Jdeme do toho s velkým odhodláním,“ velí dobře naladěný kapitán Sparty Ladislav Krejčí.

Hvězdy West Hamu terčem posměchu. Vůch s Řepkou si utahují z Coufala a Součka

„Věřím, že využijeme domácí prostředí a zápas s Plzní zvládneme. Měla by k tomu přispět i nálada a rozpoložení, v jakém se nyní nacházíme,“ zdůraznil defenzivní dříč, který letos nasázel už deset gólů. „To byl před sezonou můj cíl. Doufám, že další góly budou přibývat.“

Plzeňský mistr bude hrát o všechno

Středeční utkání na pražské Letné (19.30) určí další ráz pro zbytek letošní sezony. Nejen Spartě, ale hlavně Plzni.

„Chceme se Spartě a Slavii přiblížit, na Letné to bude klíčový zápas,“ prohlásil trenér mistrovské Viktorie Michal Bílek. „Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovuve hře o nejvyšší příčky. Pokud ne, už je téměř nemožné ligu vyhrát,“ uznal osmapadesátiletý kouč, který získal se Spartou devět titulů a další přidal jako trenér. „Věřím, že to zvládneme,“ dodal.

Jankto a reakce fanoušků: Fenin drží místo v síni slávy, na Spartě sněží na jaře

Západočeši se naladili na klíčovou bitvu domácí kanonádou proti Zlínu (4:0). Jenže venku se Plzni nedaří, na soupeřově stadionu čtyřikrát po sobě nezvítězila, z toho třikrát prohrála.