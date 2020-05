Očekávaný šlágr mezi českou fotbalovou smetánkou dostal nový termín. Středa 27. května. Ovšem manévry v Praze nečekejte: divákům je vstup zakázán. „Mrzí nás to, ale nic s tím neuděláme,“ zaznělo z obou táborů.

Zdroj: Deník

Liduprázdný stadion s pár pořadateli a novináři? Dalo by se shrnout, že jde o jedinou jistotu. Jinak má zápas spoustu hádanek.

Samozřejmě, bavíme se teď hlavně o Spartě. Jaká je její forma? Co s týmem udělal nový kouč Václav Kotal? „Sparta je klub, který má nějaké jméno. Naše postavení v tabulce je špatné. Musíme to nějak napravit, přistupovat podle toho k zápasům a vyřešit naši situaci,“ řekl.

Pokud jste teď dlouho neviděli tabulku, pak jen lehké připomenutí: rudým patří až deváté místo, na jaře vyhráli jediné střetnutí (pohárové čtvrtfinále s Baníkem). „Jsem sparťan a vadí mi to,“ dodal Kotal.

A teď nastupují normální dohady o sestavě, taktice. Sparta nic neprozradila. Přípravy se vesměs konaly za zavřenými dveřmi. Fanoušci (a soupeři) se obvykle dozvěděli jen skóre, což v případě Sparty svádělo k podezření: hrála naplno?

Tři góly od druholigového celku?

Zvláště o generálce proti Žižkovu (3:3) se vedly dalekosáhlé debaty. Opravdu je možné, aby si ambiciózní celek nechal dát tři góly od druholigového soupeře?

Škarohlídi asi namítnou, že taková je nyní Sparta. Ale zazněly i názory, že tým ani omylem nehrál na výsledek. A že ona nová, Kotalem probuzená Sparta zaskočí ligu.

Ve šlágru proti Plzni by se nějaké trumfy hodily. „Ten zápas je pro nás sám od sebe motivace,“ řekl kouč. Na papíře určitě, v hlavách je to horší. Nenašli byste totiž tým, který za posledních deset let porazil Spartu víckrát než Viktoria.

Další předzápasová reálie? Kotal potřebuje dostat klub do Evropy. Nejsnazší cesta ale nevede přes ligu, nýbrž přes pohár. Řada z vás si asi položí otázku: není lepší napnout síly na semifinále a finále? Navíc hádejte, kdo bude v poháru stát Letenským v cestě? Ano, Plzeň.

Proto je prostor na spekulace, možná i proto jsou dnes favoritem hosté.

Víte, že 69 % sázkařů tipuje „dvojku“?