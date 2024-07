Victor Olatunji se s Davidem Pavelkou radují z vítězného gólu do sítě Pardubic.

Že fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku Chance ligy seberou tři body z domácího zápasu s Pardubicemi, se předpokládalo. A také se tak stalo, ovšem úřadující šampioni se na výhru 2:1 pořádně nadřeli. Po trefě Kalabišky museli otáčet, těsně před odchodem do šaten srovnal Ryneš a vítěznou trefu si na 59. minutu schoval Olatunji.

Podle předpokladů se sparťané do svého soupeře od úvodního hvizdu pustili, byli aktivní, ale do vyložených šancí se nedostávali. Trochu vzruchu přinesla hlavička Olatunjiho, která ale mířila přesně doprostřed, kde stál připravený Budinský. Ten krátce poté špatně rozehrál, na konci rychlého protiútoku se do míče opřel Ryneš, ale pálil vysoko nad.

První gól na Letné padl ve 25. minutě a k velkému překvapení více než šestnácti tisícovek diváků padl do domácí sítě. Po rychlé akci se před gólmana Vindahla dostal Kalabiška a někdejší nejlepší střelec slovenské ligy ho překonal šikovnou střelou k tyči.

Domácí inkasovaný gól vyburcoval k ještě větší aktivitě a vzápětí mohlo být srovnáno, Birmančevičovu střelu ale zastavila teč obránce a poté i tyč branky.

Ve 37. minutě se diváci radovali z vyrovnání, když se ve skrumáži prosadil Wiesner, ale videorozhodčí odhalil jeho postavení v ofsajdu na začátku akce.

Do šaten se ale nakonec přece jen odcházelo za stavu 1:1. Daněk poslal míč přesně na Ryneše a proti jeho dělovce "z voleje" neměl Budinský žádnou šanci.

Nechybělo mnoho a mohlo z toho být dokonce i poločasové vedení Sparty, Birmančevičovu povedenou střelu z trestného kopu gólman výborným zákrokem vyrazil.

Z druhého poločasu uběhlo čtrnáct minut a Sparta vedla. Pavelka střílel, trefil Olatunjiho a od něj se míč snesl za záda bezmocného Budinského.

Po hodině hry připravil nový hlavní kouč Sparty Lars Friis hned čtyřnásobné střídání, do hry se dostali dva reprezentanti (Laci, Kuchta) a také dvě nové letní tváře (Krasniqi, Ross). A hned pár desítek vteřin po nástupu na trávník se po několika odrazech hnal sám na gólmana Krasniqi, prostřelit ho ale nedokázal. Premiérový gól mu nebyl souzen ani v závěrečných minutách, kdy jeho střela jen těsně minula tyč.

Sparta Praha - FK Pardubice 2:1 (1:1)

Branky: 45.+4 Ryneš, 59. Olatunji - 25. Kalabiška. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Hurych - Berka (video). ŽK: Wiesner, Olatunji - Zlatohlávek, Patrák. Diváků: 16744.

Sparta: Vindahl - Vitík (62. Ross), Panák, Zelený - Wiesner (77. Suchomel), Pavelka (61. Laci), Sadílek, Ryneš - Daněk, Birmančevič (62. Krasniqi) - Olatunji (62. Kuchta). Trenér: Friis.

Pardubice: Budinský - Surzyn, Šimek, Polyák (77. Jindra), Kalabiška (80. Tischler) - Vacek, Solil - Mareš, Patrák (60. Míšek), Zifčák (60. Huf) - Zlatohlávek (81. Yahaya). Trenér: Saňák.