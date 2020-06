Dnes už ve sparťanské sestavě najdete pouze brankáře Nitu. A vzhledem k tomu, že Sparta před pár dny oznámila angažování slovenského reprezentačního gólmana Dominika Holce, je jasné, že nejpozději v létě dá Praze sbohem i poslední rumunský mohykán.

Dříve rarita, dnes běžná záležitost

Hráči z této balkánské země byli dříve v českém fotbale vzácností. V sezoně 1996/97 nastupoval v dresu Bohemians Marcel Baban, o sedm let později pak v Plzni odehrál několik zápasů Sorin Colceag. Nic víc.

Vše změnila až Sparta. A také Slavia, která vyhrála se svým věčným rivalem přetahovanou o Alexandra Balutu. I ten se ale nakonec v metropoli natrvalo nechytil a dnes už je členem kádru Liberce.

Proč k nám míří zrovna rumunští fotbalisté? „Ekonomické podmínky ve Spartě nebo ve Slavii jsou lepší než v rumunské lize. Proto je pro ně zajímavé angažmá v takových klubech,“ říká Dušan Uhrin mladší, který má bohaté trenérské zkušenosti z této země.

V zemi Drákuly se většinou hostuje

Platí také to, že v Rumunsku se nepřestupuje tak často.

„V Česku všechny kluby kupují hráče pod smlouvu, tam je kupuje jen Kluž nebo Steaua, jinak jde většinou o hostování. To je veliký rozdíl. A také musí od začátku na celých 90 minut nastoupit minimálně dva hráči ve věku do 21 let. A když jdou střídat, musí za něj přijít jiný mladík,“ vysvětluje Uhrin příčiny toho, proč Rumuni často pokukují po angažmá na západ od jejich země.

Nejvíce ze jmenované rumunské sparťanské čtyřky se ukázal záložník Nicolae Stanciu. Sázel jeden gól za druhým, fanoušci ho vynášeli do nebe, ale procházet se v současnosti v jeho dresu po Letné se příliš nedoporučuje. Spáchal totiž ten největší hřích. Přestoupil do Slavie.

Až odejde i Florin Nita, zbude ve Spartě po Rumunech jen matná vzpomínka.