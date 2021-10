„Měli jsme tu díky našim fanouškům domácí prostředí, to jinak proti Bohemce není,“ usmíval se spokojený trenére Pavel Vrba.

„Předchozí zápas nám zvedly sebevědomí a navázali jsme na to,“ pokračoval.

Jeho svěřencům vyšel perfektně první poločas. Dvěma góly se zaskvěl Minčev, parádní trefu přidal i Wiesner.„Konečně Minčev využil svých schopností. Je to pro nás hodně důležité,“ chválil Vrba. Ale nezůstal jen u pochval. "Kdybychom byli přesnější, dostali bychom se ještě do dalších příležitostí. Bohužel se nám nedařilo dávat balony za obranu tak, jak bychom si představovali, ale samozřejmě jsme dali čtyři góly. Mě spíš mrzí, že jsme dostali gól, když míč letí asi 30 centimetrů vysoko. To je samozřejmě obrovská chyba," poznamenal.

Krátce po změně stran vykřesal Pardubicím jiskřičku naděje Cadu, ale Pešek vzápětí vrátil Spartě tříbrankový náskok a bylo jasno. Tečku za utkáním pak udělal gól Hufa těsně před závěrečným hvizdem.

"Bylo to náročné utkání, ale jsme rádi, že jsme odvezli tři body a že jsme dali tolik gólů. Je škoda, že se nám nepovedlo udržet čisté konto, ale jsme rádi hlavně za ty tři body. V prvním poločase jsme dominovali, byli jsme silní na míči. Ve druhém poločase na nás vlétli, ale poradili jsme si s tím," těšilo střelce jedné z branek Tomáše Wiesnera.

Jeho trefa byla parádní, dělovka přímo do šibenice. "Peša mi to tam krásně dal, já vystřelil na přední. Ale nečekal jsem, že to tam až takhle zapadne. Jsem za to strašně rád," usmíval se.

FK Pardubice – AC Sparta Praha 2:4 (0:3)

Góly: 55. Cadu, 87. Huf – 20. a 45.+2 Minčev, 26. Wiesner, 60. Pešek. Rozhodčí: Pechanec – Nádvorník, Vodrážka. ŽK: Červ, Šejvl. Diváci: 3537.

Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Kostka (46. Matějka, 55. Lupač), Červ, Tischler, Solil (10. Vít, 75. Huf), Cadu – Chytil.

Sparta: Nita – Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko – Pešek (85. Vindheim), Sáček, Dočkal, Hložek (78. Karabec), Haraslín (68. Polidar) – Minčev (68. Pulkrab).