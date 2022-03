Sparta je rázem ze hry o ligový titul a bez evropských pohárů. „Desetibodová mezera je už velká. Samozřejmě máme zápas k dobru, ale prostě to tak je. Nemyslím si, že tak zkušená mužstva jako Slavia a Plzeň by si nechala takovou mezeru nějakým způsobem dohrát,“ řekl až překvapivě smířlivý trenér Sparty Pavel Vrba.

Dominantní Slavia

Vyrovnanému hodnocení sparťanské lodivoda se ale vlastně ani nejde divit. Slavia byla v Edenu od začátku utkání jasně lepším mužstvem a šla si za vítězstvím. Nejprve sice nastřelil tyčku krajní obránce sešívaných Jurásek, těsně před koncem ale už poprvé rozvlnil síť po přesném centru Baha hlavičkující Ondřej Lingr. Ve druhé půli už se sice Letenští prezentovali v určitých pasážích hry aktivním fotbalem, největší šancí ale byla po hříchu střela obránce Panáka, která mířila doprostřed.

Euforie v Edenu. Mistrovská Slavia ovládla derby, Sparta je ze hry o titul

V nastaveném čase tak zaslouženou výhru Slavie stvrdil Ivan Schranz, který si obhodil brankáře Holce a pečetil na závěrečných 2:0 z pohledu červenobílých do prázdné branky. Sparta tak na vedoucí Slavii s Plzní ztrácí 10 bodů, k dobru má utkání na půdě nevyzpytatelného Jablonce. „Narazili jsme na mužstvo, které v Evropské konferenční lize postoupilo mezi posledních 16 týmů. Hráli jsme s mužstvem, které má top formu a v lize patří ke špičce posledních pět šest let. Chtěli jsme si to rozdat, bohužel jsme prohráli 0:2, to je realita. Pokud se budeme bavit o tom, kde jsme to prohospodařili, tak jsou úplně jiné zápasy než třeba ten dnešní,“ hodnotil Vrba.

Nejasné pozice

Po derby je tak téměř jasné, že o jedinou trofej, kterou mohou Letenští v letošním roce reálně získat, je český pohár, ve kterém se Sparta po výhře 4:3 po prodloužení dostala do finále. To je ale pro sparťanské fanoušky velmi málo – po slovech vedení v čele s trenérem, že není kádr potřeba posilovat sparťanští fanoušci dávají najevo svůj nesouhlas – pískotem za nepříznivého stavu v utkání s Jabloncem, domlouvání tvrdého jádra po prohraném derby či na sociálních sítích.

„Nevstoupili jsme do toho dobře, Slavia byla aktivnější. První půli jsme měli zvládnout lépe, hlavně jsme jim neměli dovolit tu branku. Náznaky tam byly, ale bylo toho málo,“ litoval sparťanský záložník Jakub Pešek.

Pro fanoušky letenského celku je největším trnem v oku častá rotace klíčových hráčů. Adam Hložek, Dávid Hancko či Jakub Pešek s Lukášem Haraslínem – pro Spartu výčet těch vůbec nejlepších, zároveň ale hráči, kteří si nemůžou zažít návyky na jedné konkrétní pozici. Řeší se i přínos pro mužstvo zkušenějších matadorů v čele s Bořkem Dočkalem.

Glosa: Respekt i výborná příprava. Marciniak v derby vyučoval české sudí

Problémů, které se na Spartu po předchozích výsledcích valí, je zkrátka více než dost. „Nic nevzdáváme, budeme bojovat do konce. Ještě je před námi dost kol, budeme věřit do poslední chvíle. Ale teď už to bude dost náročné,“ připouští Pešek.Poprvé od příchodu Pavla Vrby na Spartu tak není zkušený trenér v pozici, kdy je jeho místo neotřesitelné. „Myslím si, že o tom dokážete spekulovat dost, tak to nechám na vás. Svůj názor vám neřeknu,“ reagoval Vrba po utkání.

Pro něho a celou Spartu jsou aktuálně jasně dané cíle, jak si zpátky získat přízeň fanoušků. Vítězství a zisk domácího poháru, v lize stahování vedoucí Slavie.