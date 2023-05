Na tuhle šanci čekali dlouhých devět let. Teď přišla jejich chvíle. Fotbalisté Sparty se mohou stát ligovými šampiony. Mistrovský titul je tak blízko. Letenským stačí, když v sobotu získají o bod víc než Slavia.

Sparťan Lukáš Haraslín vstřelil v derby krásný gól z přímáku | Foto: CPA

Ve víkendovém třetím kole ligové nadstavby se může rozhodnout o novém fotbalovém mistrovi. Sparta, která vede tabulku o pět bodů, v sobotní skupině o titul přivítá Bohemians 1905 a druhá Slavia doma nastoupí proti třetí Plzni.

Spartě díky lepšímu postavení po základní části stačí k prvnímu titulu po devíti letech v sobotu získat minimálně o bod víc než Slavia, kterou minule v pražském derby udolala 3:2 díky penaltě v nastavení. Letenští jsou v nejvyšší soutěži neporaženi 19 utkání.

„Všichni samozřejmě víme, jaká je situace v tabulce. Vše by ale přišlo vniveč, pokud bychom nepokračovali ve své práci,“ řekl Lars Friis, asistent sparťanského trenéra Briana Priskeho. „Nesoustředíme se na věci, které můžou být po zápase, ale díváme se na sebe. Věřím, že to zvládneme a budeme slavit úspěch,“ připojil se útočník Lukáš Haraslín.

Sparťany požene vyprodaný stadion

Sparťané očekávají naročný zápas, Klokani budou klást tuhý odpor. „V Ďolíčku jsme hráli v únoru. Nakonec jsme tam vyhráli 6:2, ale nerodilo se to lehce. Bude to odlišné utkání, hrajeme doma, což nám dává určitou výhodu. Bude to opět tvrdá bitva. Bohemians nás budou chtít porazit a udělají pro to cokoliv. Musíme hrát chytře a ukázat kvalitu,“ přidal Dán Friis.

„Myslím, že to bude ještě těžší zápas než se Slavií. Víme, jak jsme na Bohemce hráli a jak složitě se nám v Ďolíčku bojovalo. V domácím zápase to ale bude možná o něčem jiném. Pevně věřím, že pokud budeme hrát hru, kterou chceme my, a budeme určovat její tempo, tak se nám bude hrát lépe. Samozřejmě se nechceme přizpůsobit hře Bohemky, hrajeme doma před našimi fanoušky, zase nás bude hnát vyprodaný stadion a uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní,“ dodal Haraslín.

Sparťané hrají už od tří hodin, po utkání pak budou bedlivě sledovat zápas Slavie, která nastoupí od šesti. A možná můžou přitom chladit šampaňské, pro jistotu. Slávisté ale nechtějí připustit, aby jejich rival slavil titul předčasně. Pořád věří, že mohou titul urvat.

„Čekají nás ještě tři zápasy, musíme udělat devět bodů. To je to jediné, na co se teď musíme soustředit a co s tím můžeme udělat. Nesmíme moc koukat na poslední utkání se Spartou, to už je pryč. Musíme ze sebe dostat to nejlepší a potvrdit domácí formu,“ uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Jeho tým v Edenu vyhrál 15 z 16 ligových duelů v sezoně a je nejlepším domácím mužstvem.