„Awer je ofenzivní křídlo, pracovitý hráč, který umí přejít přes protihráče v souboji jeden na jednoho. Má zkušenosti z mezinárodních zápasů, které odehrál jak v dresu národního týmu Austrálie, tak v UEFA soutěžích. Je to týmový hráč s vítěznou mentalitou. Výhodou je, že ho trenér dobře zná ze společného působení v Midtjyllandu,“ popsal Mabila sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Sedmadvacetiletý záložník pochází z Keni, od deseti let ale žije v Austrálii, jejíž barvy reprezentuje. Dohromady stihl v národním týmu odehrát už 31 zápasů a nastřílet osm gólů, zahrál si i na uplynulém mistrovství světa v Kataru, kde nastoupil do dvou duelů.

Co se týče klubového fotbalu, přestoupil Mabil ve dvaceti letech z Austrálie do dánského Midtjyllandu, kde se potkal se současným trenérem Letenských Brianem Priskem. Po hostováních se v sestavě dánského celku usadil a s týmem zvítězil v poháru i domácí lize.

„Pod trenérem Priskem jsem hrál svůj nejlepší fotbal. Známe se opravdu dobře. Je to ambiciózní chlapík, takže máme tyhle ambice společné. A dokázat to tady bude naším cílem,“ prohlásil Mabil pro klubový web.

Po úspěších v Midtjyllandu už se australskému fotbalistovi tolik nedařilo. Po hostování v tureckém Kasimpasy přestoupil do Cádizu v LaLize, jenže v nejvyšší španělské soutěži zasáhl jen do pěti duelů a pro nízké vytížení se rozhodl pro změnu. Nyní přichází do Sparty, kde se stane už čtvrtou zahraniční posilou v zimním přestupním období.

Ještě před ním posílili letenské Fin Kaan Kairinen, Albánec Qazim Laci a Srb Dmitrij Kamenovič. Soupiska pražského celku tak už aktuálně čítá hráče deseti různých národností.

