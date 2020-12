Ovšem parta z Letné se chce vytáhnout hlavně proti silnému soupeři a završit kalendářní rok 2020 vítězstvím. „Přijede velmi dobrý tým, který to řeže, bude bojovat, běhat. Který odehrál dobré zápasy v Evropské lize, takže si bude určitě věřit. Bude jen o nás, jak se s tím vypořádáme,“ míní Luboš Loučka, asistent hlavního sparťanského trenéra Václava Kotala.

Fotbalisté v rudých dresech měli volný víkend, jelikož jejich zápas s Opavou byl kvůli koronavirové nákaze v kádru soupeře odložen.

„Doufám, že si kluci pořádně odpočinuli. Myslím, že si to po tom programu zasloužili. Očekávám, že přijdou nabuzeni odvést co nejlepší výkon s Libercem. Je pravda, že herní praxe může být trochu výhodou Liberce. Ale my máme za sebou tolik zápasů, že to odložené utkání nám pomůže tím, že můžeme načerpat síly,“ dodal Loučka.

Sebevědomí Severočechům rozhodně nechybí. „Sparta na podzim získala určitě víc bodů než v minulých sezonách. My tam pojedeme tak, abychom využili rozpoložení, ve kterém se nacházíme po dvou vyhraných zápasech. Máme poslední utkání podzimní sezony, která pro nás byla krásná. Určitě ji budeme chtít zakončit dobrým a poctivým zápasem a porvat se o dobrý výsledek i na Letné,“ vzkazuje do Prahy liberecký kouč Pavel Hoftych.

Dnešní zápas začíná na Letné v 17 hodin.