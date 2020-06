Sedm ligových zápasů v řadě vyhrála Sparta naposledy v sezoně 2015/2016. K mistrovskému titulu to tehdy svěřenci Zdeňka Ščasného nedotáhli, skončili druzí za Plzní.

Rozepře Lukáše Štetiny ze Sparty a Milana Baroše z Baníku - FORTUNA:LIGA - Skupina o titul - 2. kolo, AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, 23. června 2020 v Praze. | Foto: Deník / Petr Kotala

V dalších ročnících se Letenští propadli do výsledkové i herní bídy, z níž hledají cestu vlastně dodnes. Ale pověstné světélko na konci tunelu plápolá čím dál výrazněji: současný tým pod vedením Václava Kotala konečně dokazuje, co by mohlo trvaleji fungovat.