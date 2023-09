Sparta je v Evropské lize! Na Letné rozstřílela Záhřeb čtyřmi góly

/FOTOGALERIE/ Sparťané si ze záhřebu přivezli dvoubrankové manko a přáli si ho rychle smazat. To, co ale předvedli v úvodu, zaskočilo i ty nejoptimističtější fanoušky. Po dvaceti minutách vedli 2:0 a nakonec po vítězství 4:1 postoupili do základní skupiny Evropské ligy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte