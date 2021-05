Pokud Spartu, za níž nyní zaostávají jen vinou horšího skóre, za poslední tři kola přeskočí, na Letné bude humbuk. Když se tak nestane, na severu stejně oslaví povedenou sezonu.

„Tabulku vidíme, ale jsou před námi ještě tři zápasy. My musíme koukat hlavně na sebe, abychom udělali co nejvíce bodů,“ říká Petr Rada, kouč Jablonce. Co by ostatně tvrdil jiného, že?

Vzájemná bilance je vyrovnaná

Pět strůjců jablonecké jízdy.Zdroj: DENÍK„Nečeká nás nic lehkého, ale i Sparta má těžké soupeře,“ doplňuje útočník Martin Doležal. Jaký je los před oběma soky? Jablonec kope v Příbrami a v Praze s Pardubicemi, přivítá Slavii, jistého mistra. Sparta se představí v Mladé Boleslavi a na Bohemians, na konec vyzve doma Brno. Nic jednoduchého ani pro jeden mančaft…

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat skóre, vzájemná bilance je totiž vyrovnaná (1:2, 1:0 z pohledu Jablonce). Rozdíl skóre má nyní Sparta lepší o šest branek.„Určitě nás bude mrzet, když to nedopadne,“ říká bojovně Doležal.

To je jasné, ale pochopitelný by byl i pád na třetí místo. Vždyť Spartu stojí sezona 800 milionů, Jablonec 200, tedy čtvrtinu. „Jenže Pelťák vždycky udělá dobrý tým,“ upozorňuje na zásluhu majitele Miroslava Pelty bývalý reprezentant Karel Piták, jenž v Jablonci působil tři a půl sezony.

Trenérův vliv

Tehdy Pelta tvořil Galácticos, prostě hvězdný tým. Nyní pracuje s omezenými financemi. Přesto se dál drží ve špici, přesto dál prodává hráče do větších klubů. „Ten byznys on vždycky uměl,“ usmívá se Piták v narážce například na čtyřicetimilionového Tomáše Holeše.

Aby se kšeft dařil, musí tým šlapat. „Na to má vedle Pelťáka velkou zásluhu trenér Petr Rada. Já pod ním nehrál, ale kluci říkají, že je férovej. To je základ,“ tvrdí Piták. „Pelta navíc také žije s mančaftem,“ vzpomíná.

Bude to stačit?