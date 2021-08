„Myslím, že pohárová prohra se na nás nepodepíše, jsou to dvě rozdílné soutěže,“ míní asistent spartaňského kouče Pavla Vrby Luboš Loučka. „Nebudu říkat, že nejsme z výsledku s Monakem zklamaní, ale teď se soustředíme na Karvinou a jedeme dál,“ pokračuje.

Hlavní úkol byl pročistit hlavy hráčům, byť na to nebylo příliš mnoho času. „Rozmlouvali jsmes nimi, sami to ví. Je to za námi, ale máme šanci na odvetu, neházíme flintu do žita. Teď ale musíme zvládnout Karvinou,“ říká.

Ve vzájemných zápasech Sparty s Karvinou padá hodně gólů. V posledních dvou vzájemných měření sil jich padlo po sedmi, už šestkrát za sebou viděli diváci minimálně čtyři. Karviná obrala Spartu o body naposledy v dubnu roku 2019, kdy vyhrála na Letné 3:1. To si tentokrát nikdo nechce ani připustit.

„Chceme hrát nátlakový fotbal se spoustou zakončení a šancí, s jasnou dominancí na naší straně,“ vzkazuje Loučka fanouškůmi soupeři. „Nějaká cirkulace v sestavě bude, ale nebude to tak, že vyměníme deset hráčů,“ dodává.

Bohemians mají po dvou kolech jeden bod a před sebou těžké soupeře, zítra v Jablonci a pak doma se Spartou. „Věřím tomu, že nám v těžkém podzimu pomohou naše posily. Co jsemv Bohemce, pokaždé byla naše první polovina sezony tou slabší,“ říká trenér Bohemky Luděk Klusáček.

Jablonec ve čtvrtek doma dostal čtyři góly od Celticu a právě na obranu si trenér Petr Rada postěžoval. „Dostáváme teď hodně branek, musíme to zlepšit,“ říká. „Máme teď náročný program, ale chtěli jsme hrát pohárya musíme se s tím vyrovnat,“ dodává.

Slávisté měli hrát v sobotu večer doma s Olomoucí, ale zápas byl odložen kvůli pohárové odvetě s Ferencvárosem.