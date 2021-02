Uplynulo několik měsíců a zářivá duha se jaksi rozplynula. Je libo důkaz? Sobotní malé derby s Bohemians jednoznačně ukázalo, že problém na Spartě nezmizel, ale trvá. Naopak se dost možná prohlubuje.

Po Praze se šíří zvěsti o rozbrojích v kabině, o Kotalových sporech s kapitánem Bořkem Dočkalem. A i když necháme fámy stranou, je zjevné, že výkony Letenských mají k harmonii daleko. O stahování náskoku vedoucí Slavii ani nemluvě.

„Chyběl nám moment překvapení, neprosazovali jsme se v osobních soubojích, od hráčů mi scházela větší odvaha,“ shrnul Kotal své výtky po trpké prohře 0:1 s klokany. „Naše kombinace byla stereotypní a pomalá. Když jsme mohli centrovat, necentrovali jsme. Bohemka navíc dobře bránila,“ vysvětloval prošedivělý stratég.

Nešlo o výpadek

Faktem je, že jeho svěřenci si za devadesát minut nevytvořili jedinou stoprocentní šanci. Náznaků bylo dost, všechny se ale rozprskly na herní bezradnosti domácích a odhodlání bojovného soupeře. A to ještě brankář Florin Nita zlikvidoval jednu vršovickou penaltu. Suma sumárum: zasloužená porážka.

Křivka kvality sparťanských výkonů ke vzteku věrných fanoušků nadále klesá. U mužstva s titulovými ambicemi by to přitom v této fázi sezony mělo být naopak. „Zápasy předtím pro nás byly varováním, ale nevytrestaly nás. To přišlo teď,“ konstatoval defenzivní záložník David Pavelka.

Trefně tak pojmenoval skutečnost, že proti Bohemce nešlo o náhodný „den blbec“. Sparťané se po herní stránce hledali i v předchozích duelech v Ostravě, v Opavě a s Mladou Boleslaví, byť z nich (trochu se štěstím) vydolovali sedm bodů.

Zvláštní je, že Kotal žádný zvláštní důvod k poplachu nevidí. Projdeme--li si jeho pozápasové rozhovory z předchozích kol, prakticky neustále opakuje ty samé věci. Marně.

Kauza Dočkal

Do jisté míry lze Kotala chápat, ale u ambiciózního velkoklubu z Letné by se dalo očekávat, že na odstranění konstantně se vracejících chyb bude pracovat s maximálním nasazením. Až na Hložka a Štětinu se navíc vyprázdnila marodka. Dění na promrzlých ligových trávnících tomu však rozhodně neodpovídá.

„Bohužel jsme utkání nezvládli, já bych z toho ale nedělal dlouhodobější problém,“ tvrdil v sobotu Kotal. „V utkání jsme soupeře přestříleli, stejně tak s Boleslaví. Spíš nám chyběl klid v útočné fázi a stoprocentní příležitosti,“ dodal kouč.

Sparťanskému trápení jistě nepřispívají ani otazníky kolem kapitána Bořka Dočkala, který v posledních týdnech přišel o místo v základní sestavě. Tvůrce hry bezesporu hrál hluboko pod své možnosti, otázka však je, jak se to odráží na atmosféře v mužstvu. Podle Kotala nijak. „Pořád se jen hledá, co je a není v kabině,“ vrtěl hlavou.

Tak v čem je tedy chyba? Nebo žádná není?