„I když nebyla příprava výsledkově ideální, tak víme, že hráči byli v určité fázi tréninku. V sobotu proti Liberci vyběhnete na trávník silná jedenáctka, která se bude rvát za rudý dres,“ vzkazuje fanouškům i soupeřům sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Ať už v zimní nebo letní přestávce, sparťanskou kabinou se vždy během přestávek prohnal orkán. Ten ovšem letos nedorazil a na Letné se neobjevila, až na Filipa Součka, který však jaro dohraje v Opavě, ani jedna posila.

Žádné finanční závody s rivalem

Rosický měl zájem hlavně o dva defenzivní hráče jihlavského Mohameda Tijaniho a Patrika Hellebranda ze Slovácka. Výsledek? Oba ukořistila Slavia.

„Už jsme zmiňovali, že Tijani byl naší volbou číslo 1 na posílení stoperské pozice, ale neprošel zdravotní prohlídkou. A co se týče Hellebranda, nechtěli jsme se pouštět do finančních závodů se Slavií,“ vysvětluje Rosický.

Nejpalčivější post, stoper, tak je pořád velikým otazníkem. V generálce proti Malmö vedle sebe hráli Lischka s Hanckem. A tato dvojice by měla naskočit i do začátku jarní části. „Stabilita v obranné fázi byla naším hlavním úkolem do přípravy,“ přiznává trenér Václav Jílek.

Mládí vpřed! Ano, ale jinde

Jestli se něčím může Sparta pyšnit, tak je to pravidelný přísun kvalitních mladých fotbalistů do kádru áčka. Ovšem dostat se následně do základní sestavy není pro talenty snadné. Většina z nich se proto bude rozehrávat jinde.

„Kluci potřebují pravidelné herní vytížení, aby se zlepšovali. Proto jsme pustili Polidara do Příbrami, stejně jako Fortelného do Jihlavy. V létě se k nám oba opět připojí a já věřím, že budou ještě kvalitnější,“ zdůrazňuje Rosický.

O sestavu tak bude bojovat pouze šestnáctiletý supertalent Adam Karabec. „Chceme mít do budoucna k dispozici mladý kádr, který bude společně růst a doplní se o starší zkušené hráče,“ dodává sportovní ředitel.

Jestli na něco Sparta na podzim doplácela, byla to nevyrovnanost výkonů. Po dobrém výsledku přišla ztráta, až samotný závěr roku se povedl lépe. „Toho se chceme vyvarovat. Stabilita výkonnosti a dotažení dobře rozehraných zápasů, pro nás bude na jaře klíčová,“ uvědomuje si kouč Jílek.

Především s navrátilcem Bořkem Dočkalem by měla být Sparta silnější. „Je to rozený lídr,“ těší Jílka. „V kabině i na hřišti je tmelícím prvkem,“ doplňuje trenér.

Případ Hašek: čeká jej béčko či přestup

Ihned poté, co záložník Sparty Martin Hašek odmítl s týmem odletět na soustředění do Španělska, vydalo vedení klubu prohlášení. Ovšem strohé a bez konkrétního podpisu.

Teprve včera řekl své konkrétní člen vedení. „Jeho chování je pro mě naprosto nepochopitelné,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Hašek se u nás zlepšil. Herně i statisticky prožil nejlepší půlrok. A v co to vyústilo? V naprostou neprofesionalitu,“ zdůraznil rozhořčeně.

A o dalším osudu záložníka na Letné promluvil zcela podle předpokladů. „Bude trénovat pouze s béčkem.“

Rosický však také zmínil, že Haškův další přestup je reálný: „Dali jsme ovšem jasnou cenu, za kterou jej pustíme. Kdo ho bude chtít, musí naše podmínky splnit.“

Přestup by byl pro klub i rebelujícího hráče vysvobozením. Ten ale na sklonku ledna předvedl, o jak složitou jde povahu. Dohoda s Maccabi Haifa padla na jeho neseriózním jednání a přemrštěných požadavcích.