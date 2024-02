Fotbalisté Sparty na domácím trávníku opět brali plný počet ligových bodů. V rámci 21. kola FORTUNA:LIGY uspěli s Libercem 2:1, Severočeši ale byli vyrovnaným soupeřem a v závěru fanoušci na tribunách trnuli, jestli svůj tlak nevyjádří vyrovnávacím gólem.

Obhájce titulu vyhrál v nejvyšší soutěži poosmé za sebou a nadále vede tabulku o čtyři body před městským rivalem Slavií, s níž se na přelomu února a března utká ve čtvrtfinále domácího poháru a v lize. Letenští se zároveň pozitivně naladili na čtvrteční domácí odvetu 2. kola Evropské ligy s Galatasarayem Istanbul, v níž budou dohánět ztrátu 2:3.

Sparta prohrála jediný z posledních devíti vzájemných ligových zápasů (předloni v létě při premiéře dánského trenéra Priskeho v české lize) a v pěti z minulých šesti utkání nejvyšší soutěže nad Slovanem zvítězila. Severočeši vyhráli jediné z minulých čtyř kol a zůstali sedmí.

Priske udělal oproti čtvrtečnímu zápasu na stadionu úřadujícího tureckého mistra osm změn v základní sestavě. Kompletní obměny doznala čtyřčlenná záloha, soutěžní debut v zahajovací jedenáctce Pražanů si odbyla jedna ze dvou zimních posil Nor Solbakken.

Už po minutě domácí křídelník Birmančevič vypálil zpoza vápna těsně vedle, Haraslín zase po necelých 20 minutách zamířil do náruče Bačkovského, jenž do Liberce přišel ze Sparty. Poté dal o sobě vědět Slovan, Preislerovu střelu z vápna ale vyrazil Vindahl. Po rohovém kopu domácích se dostal míč k Sadílkovi, který však ve velké příležitostí zamířil pouze do libereckého gólmana.

V 28. minutě hostující stoper Prebsl odvrátil Sadílkův centr do šestnáctky jen k Peškovi, obstřel bývalého hráče Liberce ale Bačkovský vytáhl na roh. Domácí stoper Panák pak "namazal" míč Tuptovi, slovenský křídelník postupoval ze strany, jeho střelu z úhlu však Vindahl zastavil hlavou. Dánský brankář zneškodnil z úhlu i Pennerovu ránu, po následném protiútoku Sparty Bačkovský jen těsně vytáhl na roh Haraslínovu střelu.

Už po necelé minutě a půl druhého poločasu domácí udeřili. Wiesner vystihl Mikulovu přihrávku, nahrál Olatunjimu, ten předal míč Haraslínovi a slovenský reprezentant i pomocí teče padajícího Prebsla otevřel skóre střelou na zadní tyč. V ligové sezoně dal devátý gól a jediná trefa mu schází na nejlepší duo střelců Jurečka (Slavia), Havlík (Slovácko). Haraslínovi se proti Severočechům daří, v zářijovém ligovém duelu na hřišti Slovanu vstřelil obě branky při výhře 2:0.

Neuběhly ani dvě minuty a Sparta zvýšila. Hosté znovu ztratili balon na polovině domácích, Birmančevič přihrál do vápna Olatunjimu, který se dostal před Chaluše a překonal vyběhnutého Bačkovského. Bývalý hráč Liberce rozjásal většinu z 16.829 diváků a zaznamenal třetí trefu v ročníku nejvyšší soutěže. Letenští mají s 52 góly nejlepší útok soutěže. Úřadující mistři se díky náskoku dostali do pohody a Liberec tlačili. Střídající Ryneš po Haraslínově pasu napálil břevno.

V 68. minutě však hosté snížili. Dlouhý nákop našel Koka, který nahrál Horskému a ten po dvou minutách na hřišti zápas zdramatizoval. Mládežnický reprezentant se prosadil podruhé v ligové sezoně. Sparta má nadále s 14 inkasovanými brankami nejlepší defenzivu ligy.

Domácí si mohli vzít dvougólový náskok zpět, jenže Sadílek vyběhnutého Bačkovského nepřekonal. Po rohovém kopu Pražanů liberecký gólman zasáhl míč a poté Panákovu hlavu, jenže navzdory protestům sparťanů rozhodčí Všetečka penaltu nenařídil. Severočeši soupeře zatlačili, na vyrovnání ale nedosáhli.

Sparta doma v lize vyhrála všech 11 zápasů v sezoně a s 33 z celkových 56 bodů je tam nejlepším týmem soutěže. Naopak Slovan venku v nejvyšší soutěži v 10 duelech tohoto ročníku nezvítězil a spolu s Českými Budějovicemi tam čeká na výhru.

Sparta - Liberec 2:1 (0:0)

Branky: 47. Haraslín, 49. Olatunji - 68. Horský. Rozhodčí: Všetečka - Hájek, Kubr - Radina (video). ŽK: Pešek, Wiesner - Horský. Diváci: 16.829.

Sparta: Vindahl - Vydra, Panák, Krejčí - Wiesner, Solbakken, Sadílek (78. Kairinen), Pešek (46. Ryneš) - Haraslín (65. Tuci), Birmančevič - Olatunji (83. Kuchta). Trenér: Priske.

Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Mikula - Penner (66. Fukala), Doumbia (78. Višinský), Žambůrek (55. Varfolomejev), Preisler - Kok (78. Rabušic), Tupta - Kulenovič (67. Horský). Trenér: Kozel.