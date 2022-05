Bylo to právě Slovácko, proti komu vedl Horňák sparťany ve svém prvním zápase na lavičce. Letenští tehdy po penaltovém zásahu Dávida Hancka vedli, ve druhé půli ale dvakrát inkasovali a prohráli 1:2. Náladu si dokázali spravit v posledním kole a rovnou v pražském derby. Na půdě Slavie vedli po gólu Tomáše Čvančary a když soupeř srovnal, stanovil konečný stav 2:1 pro Letenské Adam Hložek.

„Nevím, jestli jsme klidnější, je to zápas roku. Po derby jsme se trochu uklidnili, zvládli jsme ho. Zápas nám minimálně po psychické stránce pomohl. Jsme dobře naladění. Chtěli bychom samozřejmě utkání zvládnout a vyhrát,“ hlásí před nadcházejícím finále MOL Cupu trenér Horňák.

„Před zápasem jsme měli jasný plán a věděli jsme, co má kdo dělat a jak to má vypadat. V duelu se nám podařilo naplnit věci, o kterých jsme mluvili. Dali jsme dvě branky ze standardních situací, ale měli jsme i jiné šance. Slavia měla také dobré pasáže, ale jsem rád že jsme vyhráli. Tato výhra nám může dodat větší pohodu a motivaci před finále,“ doplnil jeho svěřenec Hancko.

Unikátní a drahá zkouška poprvé na Slavii. Lanovka šla po Hložkovi

Pohárové vyvrcholení proti sobě mely oba týmy původně sehrát už před čtrnácti dny, tehdy ale zasáhl Uherské Hradiště silný déšť, který doslova zaplavil hřiště. Zápas tak byl na poslední chvíli odložen na tuto středu.

„I když je to jen 14 dní, mnoho věcí se v klubu a v kabině změnilo. Čeká nás stejný zápas jako tehdy, ale situace je jiná. Tehdy ty zápasy před finále nebyly ideální, ale teď nám pomohlo derby, které ukázalo, jak se chceme prezentovat a že chceme být úspěšní,“ myslí si Hancko.

„Někteří kluci museli přeložit dovolené, ale jsme profíci a s takovými věcmi musíme počítat. Já osobně čekám každým týdnem přírůstek do rodiny, takže žádné plány jsem neměl. Musím však říct, že jsem rád, že to takhle vyšlo. Jsem rád, že poslední zápas sezony bude finále poháru a ne duel v Edenu,“ dodává ke změně termínu slovenský obránce.

Zajímavé bude sledovat, v jaké sestavě vyběhnou Letenští do důležitého zápasu, který rozhodne o tečce za sezonou. Jak sám Horňák na tiskové konferenci před utkáním prozradil, mnozí hráči si výkonem v derby řekli o základní sestavu. Vypadá to navíc, že po zranění by měl být připravený nastoupit i zkušený David Pavelka.

Divoký konec sezony. Slavia bez titulu, klíče od Prahy drží Sparta

Co už je naopak jasné, je to, že Pražané nebudou moci počítat s krajním obráncem Tomášem Wiesnerem, který proti Slavii po dvou žlutých kartách předčasně dohrál.

„Máme široký kádr, nerad bych prozrazoval a naznačoval nějaké varianty. Hra v derby byla slušná a měli bychom se od toho odrazit směrem k finále,“ nechtěl nic prozradit Horňák, který se k áčku přesunul od B týmu Sparty.

„Překvapivě lépe spím, nevím, jak je to možné. Sice se dříve budím, ale usínám v pohodě. Tomu se trochu divím. V porovnání s béčkem tu trávím mnohem víc času. Po tréninku v béčku jsem odcházel třeba kolem třetí hodiny odpoledne, teď odtrénujeme a já ze Strahova odcházím třeba kolem osmé hodiny. Práce je hrozně moc, nechceme nic podcenit, děláme vše pro to, abychom poslední zápasy zvládli,“ zakončil bývalý obránce.

Takhle bych se chtěl v derby trefit, smekl trenér Horňák před Hložkem