Fotbalisté Sparty vyhráli v úterý večer už sedmý ligový zápas v řadě, spolu s pohárovým duelem proti Plzni dokonce osmý. Dnes si pražský celek poradil v poutavém a tvrdém duelu s Baníkem Ostrava 3:2, hvězdou mače byl autor dvou branek domácích Adam Hložek.

Patrizio Stronati z Ostravy a Martin Frýdek - FORTUNA:LIGA - Skupina o titul - 2. kolo, AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, 23. června 2020 v Praze. | Foto: Deník / Petr Kotala

Jen osm minut trvalo Baníku, než šokoval natěšenou Letnou. Šašinka s Potočným křepce pláchli sparťanské obraně a druhý jmenovaný prostřelil brankáře Heču. Není to tak dávno, co by podobný záhy inkasovaný gól rudou družinou zmrazil v beznaději a herním marastu.