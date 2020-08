A že o selháních na Letné leccos vědí. V posledních čtyřech pěti sezonách připomíná počínání vedení ambiciózního klubu roztržitého propagátora slepých uliček.

„Tudy ne, přátelé!“ mohla by znít mantra letenské generality. Až ve druhé polovině poslední sezony přišel pod rázným vedením trenéra Václava Kotala obrat k lepšímu.

Klíčová otázka zní: Bude sparťanské obrození pokračovat i novém ročníku?

Větší týmovost

„Očekávání našich fanoušků jsou vždycky nejvyšší a tak je to taky správné,“ říká na prahu FORTUNA:LIGY sportovní ředitel Tomáš Rosický. Hned však jedním dechem dodává, že příliš spěchu škodí. „Musíme jít krok po kroku. Tým po koronavirové pauze ukázal, že je schopen vítězit, získali jsme pohár. Teď musí hráči předvést, že tak dokážou hrát celou sezonu,“ zdůrazňuje bývalý záložník Letenských.

Rosický se role sportovního ředitele ujal v prosinci 2018, až nyní ale přichází čas pořádně otestovat jeho koncepci. Dosud totiž především válčil s následky předchozích ér neuvážených nákupů a drahých smluv, na které neměl valný vliv. Někdejší reprezentační kapitán se teď netají tím, že má o podobě „nové“ Sparty vyhraněnou představu.

„Dlouho jsme měli tým individualistů, já chci od hráčů především větší týmovost,“ shrnuje Rosický. Jasně čitelným symbolem změny povětří je konec angažmá náladového tvůrce hry Guélora Kangy. Sparta mu sice nabídla novou smlouvu, ale nechtěla ho udržet za každou cenu. Gabonský svéráz se tak raději odporoučel do Bělehradu.

Návrat do Evropy

Zpátky ke (krocené) touze po sesazení Slavie z tuzemského fotbalového trůnu. Sparťanský postoj je zhruba následující: když se to podaří, bude to skvělé, ale úplná priorita to není. Kotalova družina chce stabilizovat novou herní tvář a také se připomenout na mezinárodní scéně. Účast v základní skupině Evropské ligy je skoro jistá.

„Návrat do Evropy je pro nás bod číslo jedna. Bod dvě je účast v úplné špičce ligy, být natěsno se Slavií a s Plzní,“ říká Rosický.

Většina expertů se shodne na tom, že příchody borců, jako je Ondřej Čelůstka či Ladislav Krejčí, Spartě prospějí. Trenér Kotal má zároveň bohatý výběr mezi navrátilci ze všemožných hostování, mezi nimiž v přípravě zářil třeba útočník Lukáš Juliš. Koučovo čelo přesto brázdí starostlivé vrásky.

„Příprava byla strašně krátká, hráči byli málo vytížení,“ postěžoval si Kotal. Trápí ho také zranění některých hráčů, se kterými počítal do základní sestavy pro sobotní duel v Brně. Mimo hru budou Dávid Hancko, David Moberg Karlsson i navrátilec z Itálie Krejčí.

Podle Rosického nyní nejsou žádné další změny v kádru na pořadu dne. Ale znáte to… Voda je mokrá, nebe je modrý a na Spartě se stále něco mění. Nebo to tentokrát vážně neplatí?