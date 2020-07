Šestnáctý West Ham má v neúplné tabulce dvě kola před koncem šestibodový náskok před osmnáctou Aston Villou a výrazně lepší skóre. Definitivní jistotu záchrany může West Ham získat v úterý, pokud "Villans" doma neporazí Arsenal. Součkův celek se ve zbytku sezony ještě představí ve středu na Old Trafford proti Manchesteru United a sezonu pak zakončí doma na Olympijském stadionu proti Aston Ville.

West Ham have finalised a permanent transfer for midfielder Tomas Soucek from Slavia Prague. The deal is expected to be announced following the end of the season on Sunday.



[Source: @ExWHUemployee] pic.twitter.com/pW38FW0pFj