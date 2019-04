Nedělní duel byl teprve šestým vzájemným, naposledy Pražané uspěli ve Slezsku v poměru 3:1. Tentokrát ale hned v úvodu dostali studenou sprchu. Na vině byl gólman Florin Nita, jenž podcenil centr Dávida Guby. Na jeho míč nedosáhl a Tomáš Wágner tak hlavičkoval do prázdné brány – 0:1.

Co se utkání týče, po většinu času drželi míč podle očekávání „rudí“. Vázla jim však kombinace: hra byla příliš statická, přihrávky často nenacházely adresáty. Jednu z mála šancí Letenských si v první půli připsal bek Alexandru Chipciu, jeho tvrdá rána šla nicméně zhruba o tři metry vedle.

Když to nejde, tak to nejde. Za hromového pískotu přidali Slezané ve 26. minutě do sparťanské sítě i druhou branku. Záložník z Pobřeží Slonoviny Adriel D‘Avila Ba Loua vyslal po nádherném pasu za obranu zpětnou přihrávku na Gubu. Slovenskému šikulovi pak stačilo jen nastavit nohu – 0:2.

Zatímco byli karvinští fanoušci v extázi a provolávali jméno trenéra, „sparťana“ Františka Straky, domácí příznivci začali propadat pesimismu. Jistě, většina Generali Areny statečně povzbuzovala dále, některé sektory se však vůči hráčům (a kouči Zdeňku Ščasnému) dost nelichotivě vymezily.

Domácí zmar a rozzlobené tribuny

Pražané zabrali, když už si však vypracovali stoprocentní příležitost, zradila je koncovka. Tak jako oba útočníky, Václava Drchala a Adama Hložka, na startu druhého poločasu. První šikovně obešel brankáře a trefil tyč, druhý vložil do dorážky zbytečně moc razance a zblízka napálil břevno.

Hosté, předposlední celek FORTUNA:LIGY, i nadále pokračovali v nadšeném a obětavém výkonu a nedovolili domácím téměř nic. Po další chybě rumunského gólmana Nity navíc skórovali potřetí. Autorem gólu byl opět Wágner – 0:3. A Letnou znělo překvapivé „Karvinští, dejte jim búra“…

Mimo jiné také pražští fanoušci oprášili dříve tolik frekventovaný pokřik „Ščasný ven“. Jen pro zajímavost: sparťané prohráli pouze jediný z posledních 24 domácích duelů. Těžko by před utkáním někdo tipoval, že podlehnou zrovna Karviné, týmu, s nímž dříve v historii neprohráli ani jednou…

Čestný úspěch Sparty zaznamenal v 89. minutě prvním gólem v rudém dresu Martin Hašek. Přesto už dojem z domácího zmaru a druhé jarní porážky nenapravil. Reprezentant Bořek Dočkal, stále jen na tribuně se zraněným lýtkem, „rudým“ chybí víc, než je zdrávo.

Stihne se uzdravit do nadstavby?

AC Sparta Praha – MFK Karviná 1:3 (0:2)

Branky: 89. Hašek – 4. a 54. Wágner, 26. Guba. Rozhodčí: Marek – Vlček, Poživil. ŽK: 67. Sáček. Diváci: 10 425.

Sparta: Nita – Hanousek, Radakovič, Costa, Chipciu – Čivič (63. Zahustel), Sáček, Frýdek (59. Hašek), Karlsson – Hložek, Drchal. Trenér: Zdeněk Ščasný.

Karviná: Pastornický – Záhumenský, Krivák, Rundič, Čolič – Ba Loua (90. Moravec), Lingr (86. Bukata), Budínský, Smrž, Guba (65. Letič) – Wágner. Trenér: František Straka.