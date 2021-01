První opravdu vážná situace byla k vidění ve 20. minutě, kdy si dal málem při obranném zákroku jinak výborně hrající domácí obránce Fillo po souboji s Julišem nešťastný vlastní gól. Padající míč však domácí gólman Laštůvka na poslední chvíli vyrazil na roh.

Domácí byli v úvodní půli aktivnější a do největší šance se dostali ve 25. minutě. Fillo našel za obranou Tetoura, po jehož centru nasměroval De Azevedo balon jen těsně nad horní tyč. Následně pálil Tetour po zpětné přihrávce De Azeveda. Střela byla zblokovaná.

Po změně stran mohli jít do vedení domácí v 78. minutě, kdy se dostal po rohu Holzera k nebezpečné hlavičce Stronati. Jeho pokus skončil jen těsně vedle levé tyče. Na druhé straně pak nedokázal po přečíslení zkrotit Juliš prudký centr Vindheima.

„Měli jsme ke konci zápasu jednu dvě dobré příležitosti. Škoda, že hlavně Juliš ji neproměnil. Remíza je ale spravedlivá,“ pokyvoval hlavou trenér Pražanů Václav Kotal, který přiznal, že kvůli mnoha absencím volil vzadu bezpečí a hru na čtyři obránce.

Plán vyšel, Baník střelecky vyhořel. „Pokud chceme tři body, musíme lépe řešit finální fázi. Nebyl to náš problém jen v tomto zápase, je to už dlouho naše největší slabina. Měli jsme aspoň dvě tři nadějné situace, chce to ale lepší střelu nebo přihrávku. To mě mrzí,“ řekl kouč Baníku Luboš Kozel.

Náročnou ligovou premiéru absolvoval sedmnáctiletý sparťanský stoper Martin Vitík. A obstál se ctí. „Jsem rád, že zrovna na Baníku v takhle vyhecovaném zápase jsem zažil svou premiéru. Je to pro mě obrovská zkušenost,“ pochvaloval si. „Byl jsem hodně nahecovaný. Nervozita taky trochu přirozeně byla, ale měl jsem velkou touhu Baník porazit. Jsem rád, že mi trenér ty šance dává,“ dodal.

A spokojený byl sám trenér. „Podal dobrý výkon,“ chválil svého mladého svěřence. Nadšený nebyl z toho, že se mu zranil další hráč, tentokrát starší Ladislav Krejčí. „Do příštího zápasu budeme mít zpátky vykartovaného Pavelku se Součkem a vypadá to dobře i s Čelůstkou,“ dodal Václav Kotal.

Jeho svěřence čeká další zápas už ve středu, tentokrát na půdě Opavy. Baník ve stejný den hostí Slovácko.

Baník Ostrava – Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Zelinka – Caletka, Podaný. ŽK: Pokorný, Jánoš – Ladislav Krejčí st., Dočkal.

Ostrava: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč – de Azevedo, Daniel Tetour (88. Ndefe), Holzer (86. Zajíc) – Kuzmanović (77. Potočný). Trenér: Kozel.

Sparta: Nita – Plechatý, Vitík, Hancko, Matěj Hanousek – Vindheim, Sáček, Dočkal, Minčev (72. Trávník), Ladislav Krejčí st. (46. Karabec) – Juliš. Trenér: Kotal.