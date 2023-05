Rozlučka s trenérem Michalem Bílkem se fotbalistům Plzně nepovedla. Západočeskou arénu totiž vyloupila Bohemka. Vyhrála 2:0 a je krůček od čtvrtého místa a boje o pohárovou Evropu.

Loučení s trenérem Michalem Bílkem. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Ještě před výkopem utkání s Klokany proběhla rozlučka s trenérem Michalem Bílkem, jenž před rokem vrátil viktoriány na český trůn i do skupiny Ligy mistrů. Ale po nevydařeném letošním jaru s ním vedení západočeského klubu neprodloužilo spolupráci. Druhým loučícím se byl legendární masér Zdeněk Skála, který byl ve službách Viktorie téměř tři desítky let.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Samotné utkání bylo další hořkou pilulkou pro fanoušky Viktorie i trenéra Bílka. Hned ve druhé minutě udělal obrovskou hrubku plzeňský gólman Staněk, který po malé domů od Kaši poslal míč na nohu Hály, jenž skóroval do prázdné brány.

Pak sice měli šance i viktoriáni, ale Durosinmi zahodil hned tři, a když ve 38. minutě zakončoval v akrobatické pozici nepřesně i další forvard Chorý, přišel trest. Chvilku na to udeřili hosté podruhé, po trestném kopu předskočil Hůlka stopera Filipa Kašu a brankář Staněk na jeho hlavičku nedosáhl – 0:2.

1/5 Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup Loučení s trenérem Michalem Bílkem. 2/5 Zdroj: FCVP Trenér Michal Bílek před zápasem proti Bohemians. 3/5 Zdroj: FCVP Adam Vlkanova před zápasem proti Bohemians. 4/5 Zdroj: FCVP Viktoriáni během rozcvičky. 5/5 Zdroj: FCVP Viktoria Plzeň podlehla Bohemians Praha 0:2.

Ve druhé půli se domácí pokusili zápas zdramatizovat, ale hlavička Vlkanovy šla nad branku a Buchu vychytal gólman soupeře. To bylo vše. Trenér Bílek se tak loučil další porážkou. A nejen v Plzni už se pár týdnů spekuluje o jeho možném nástupci. Jeden z adeptů už je ze hry, Vítězslav Lavička se vrací do Sparty Praha, kde bude šéfovat mládežnické akademii na Strahově.

Mluví se také o kouči úterního soupeře Jaroslavu Veselém, ještě častěji je skloňováno jméno Martina Svědíka, současného trenéra Slovácka. Nepříliš reálný se zdá být Ivana Hašek, o němž psal v úterý server iSport. Stejně tak zřejmě angažování odborníka ze zahraničí padlo, protože na jeho adaptaci v Plzni by bylo potřeba víc času a toho není nazbyt.

Vždyť už někdy v polovině června by měli viktoriáni zahájit přípravu na příští soutěžní ročník. V tradičním termínu na začátku července mají naplánováno soustředění na obvyklém místě v rakouském Westendorfu.

Trenér Michal Bílek si na lavičce Plzně odbyl domácí derniéru.Zdroj: fcv/Martin Skála

A 21. června poznají plzeňští fotbalisté jméno soupeře pro 2. předkolo Evropské konferenční ligy. Zhruba za měsíc pak začíná nová sezona FORTUNA:LIGY a hned v týdnu poté boj o Evropu. Kdo do něj povede plzeňskou Viktorii z lavičky by mělo být jasno co nejdříve. Promluvit do toho může i nový majitel či investor, který by měl znám do konce června. Ve hře jsou údajně zájemci z Rakouska (nikoliv však Red Bull), a ze Švýcarska. Jak to všechno dopadne?

Viktoria Plzeň – Bohemians 1905 0:2

Poločas: 0:2. Branky: 2. Hála, 39. Hůlka. Rozhodčí: Všetečka – Paták, Žurovec. ŽK: Vondra, Prekop (oba Bohemians). Diváků: 7561. Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Hejda, Kaša (46. Řezník), Jemelka – Kalvach, Bucha (89. Květ) – Mosquera (46. Vlkanova), Durosinmi, Kopic (64. Vydra) – Chorý. Trenér: Michal Bílek. Bohemians Praha 1905: Soukup – Hůlka, Křapka, Vondra (74. Dostál) – Köstl, Jindřišek, Jánoš (57. M. Beran), Kovařík – Hála (85. Necid), Puškáč (57. Prekop) – Drchal (86. Mužík). Trenér: Jaroslav Veselý.

PODÍVEJTE SE: Futsalisté plzeňského Interobalu dokráčeli ke druhému titulu