/FOTOGALERIE/ Zhruba dvě stovky fanoušků fotbalistů Slavie Praha se vydaly z pražského Václavského náměstí na sparťanský stadion na Letné. Pochod před 290. ligovým derby mezi Spartou a Slavií doprovázela bezpečnostní opatření ze strany policie.

Natěšené slávisty hlídalo několik stovek policisté z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby. Policii pomáhali i členové antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky včetně příslušníků na koních či se psy.

"Policisté budou v rámci opatření dohlížet nejen na ochranu veřejného pořádku, ale také na bezpečnost a plynulost silničního provozu," informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk, který doplnil, že jeho kolegům budou k ruce také městští strážníci.

Trasa vedla od jezdecké sochy sv. Václava přes celé náměstí až dolů na pěší zónu směrem na náměstí Republiky. Slávističtí fanoušci se pak při skandování protisparťanských hesel přesunuli po Revoluční a přes Štěfánikův most do Letenského tunelu, z Korunovační už je to pak na stadion kousek. Akce trvala kolem půl druhé hodiny. Do svého sektoru se hostující dostali zhruba dvě hodiny před začátkem pražského derby.

Těžkooděnci kolem davu fotbalových vlajkonošů vyzývali účastníky pochodu k dodržování zákonů. "Je zákaz zahalování obličeje a používání pyrotechniky, jste povinni řídit se pokyny policie, v případě neuposlechnutí výzvy proti vám může být zakročeno s použitím donucovacích prostředků," znělo z megafonu.

Schovej ten telefon

Až na vulgární projevy typu pokřiku "Smrt Spartě!" byl klid. "Pojďte všichni ty ruce! Umíme víc," nabádal šéf slávistické kotle přední řady. "Schovej ten telefon," upozornil slávista jiného, že se nevěnuje naplno nedělním fotbalovým povinnostem. Jinak se pochod chuligánů obešel bez incidentů, slávisté pod přísným dohledem byli v klidu. V dubnu 2004 naopak policie zasahovala a věrní vyznavači červenobílých si stěžovali na nepřiměřenost, inspekce však v postupu neshledala pochybnosti.

Historická bilance v nejslavnějším zápase, který může česká soutěž nabídnout, hovoří ve prospěch Letenských. Letos na jaře však s rivalem remizovali 3:3, ačkoliv vedli o tři branky. Slavii však sparťané neporazili čtyři zápasy, ale pozor - o góly by být nouze neměla. Posledních dvacet vzájemných duelů neskončilo ani jednou 0:0.

Slavia má ve Fortuna:lize náskok sedmi bodů, před derby jeden z největších v historii, pokud by Sparta doma prohrála, může v podstatě zapomenout na boj o titul, i když nejlepší týmy tabulky čeká po 30 kolech ještě nadstavbová část. Slávistům naopak stačí remíza, aby se před Plzeň vrátili na první místo. Zápas má výkop v 17 hodin.