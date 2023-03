Před blížícím se šlágrem FORTUNA:LIGY mezi první Slavií a druhou Plzní je kolem vršovického klubu pořádně veselo. Od vlastních fanoušků to navíc nyní schytává na Twitteru předseda představenstva sešívaných Jaroslav Tvrdík, který se pustil do klubové legendy Vladimíra Šmicera. Ten v rozhovoru pro deník Sport zpochybnil časté změny v základní jedenáctce trenéra Jindřicha Trpišovského.

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík a trenér Jindřich Trpišovský. | Foto: ČTK/ Krumphanzl Michal

„Šmíco, mám k tobě neskutečný respekt. Je jen málo hráčů, kteří dokázali ve 131 letech Slavie vice než ty. Nebudu s tebou polemizovat ani o tom, zda je pravda, co píšeš. Je ale smutné, kdy a kde jsou tvoje názory publikovány. Promiň, ale nevěřím, že by ti tohle prošlo v Liverpoolu,“ napsal na svém twitterovém účtu Tvrdík.

Co se mu na prohlášení legendárního záložníka nelíbilo? Kritika velké rotace hráčů v základní jedenáctce Slavie.

„Kdybych do toho mohl mluvit, devadesát procent zápasů hraju s jednou sestavou. A zbylých deset nebo pět procent namixuju podle únavy a momentálního rozpoložení. Obzvlášť v situaci, kdy Slavia není v evropských pohárech, hraje jednou týdně plus MOL Cup,“ citoval Šmicera deník Sport.

Předsedovi představenstva pražské Slavie vadilo i to, že se Šmicer před důležitým zápasem vyjádřil kriticky právě pro Sport, který vydává mediální dům Czech News Center. Jeho majitelem není nikdo jiný než boss konkurenční Sparty Daniel Křetínský.

Jak ale vyplývá z reakcí na Twitteru, fanoušci se s Tvrdíkovým názorem příliš neztotožňují.

„Ve Slavii už se kope do legend? Asi je pravda, že nervy tam tečou, ale vyřešit by si to měli uvnitř klubu a nekopat do všech okolo. Od novinářů až po legendy,“ napsal uživatel Milan Migi Matýsek.

„Místo brečení okolo deníku Sport by bylo lepší se soustředit na sportovní stránku klubu. Pan Šmicer si může vystupovat kde chce, to je snad čistě jeho věc? Ještě navíc, když neřekl nic špatného, akorát vyjádřil svůj názor, se kterým si troufnu říct, by velká většina fanoušků souhlasila,“ dodal Dominik N.

„Samozřejmě, že by mu to prošlo. Liverpool a další kluby běžně kritizují jejich bývalí hráči a daleko ostřeji (viz Carragher, Keane, Neville). Rozdíl je nicméně v tom, že šéf Liverpoolu by neměl potřebu na to ublíženě poukazovat,“ dodal populární vtipálek vystupující pod jménem Neobjektivní novinář.

I další uživatelé Twitteru se v naprosté většině postavili za Šmicera a nešetřili kritikou časté rotace hráčů. „Fakta prostě jsou, že stejnými chybami jsme za poslední rok ztratili loni titul, vypadli z lehounké skupiny EKL a teď znovu? Proč?“ ptá se Tvrdíka například Jiří Kratochvíl.

Zajímavé nyní bude sledovat, s jakou sestavou tedy vyběhne Slavia v sobotu do šlágru kola, v němž se bude hrát o první místo tabulky. Podobné přestřelky na sociálních sítích mezi vedením klubu, bývalými hráči a fanoušky ale pohodě týmu určitě neprospějí.

