/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Sparty jeli po úspěšném postupu do další fáze Evropské ligy přes slavný turecký tým Galatasaray v dobré náladě, ale věděli, že je čeká zápas na hřišti neoblíbeného soupeře, na Slovácku. To ale nemá dobrý úvod jarní části, prohrálo s Pardubicemi i Zlínem a jelikož sparťané vyhráli 3:1, stále na jaře ještě nebodovali. Pražané naopak udrželi čtyřbodový náskok na čele tabulky před druhou Slavií. Šlágr kola rozhodl na vyprodaném stadionu v Uherském Hradišti sparťan Birmančevič, který na úvodní gól nahrál Vitíkovi a ten vítězný pak sám vstřelil. Výhru Sparty pojistil střídající Haraslín. Za domácí skóroval jen rychlík Juroška.

Fotbalisté Slovácka hostili ve šlágru 22. kola pražskou Spartu. | Video: Libor Kopl

Kouč Sparty Priske po čtvrtečním postupu přes Galatasaray Istanbul do osmifinále Evropské ligy vyměnil téměř celou sestavu, v ní zůstali jen tři hráči. Kromě brankáře Vindahla nastoupili od první minuty už jenom Vitík s Wiesnerem. Hostům scházel pouze zraněný Pavelka.

Oslabený celek z Uherského Hradiště začal proti úřadujícímu ligovémi šampionoiv nebojácně mohl jít do vedení hned v 6. minutě, kdy se po Trávníkově vysunutí rychlík Juroška řítil sám na Vindahla, sparťanského gólmana ale nepřekonal. Vzápětí se za hostující tříčlennou obranou ocitl veterán Petržela, tísněný ligový rekordman ale v další velké šanci Slovácka neuspěl a pálil jen do Vindahla.

Sparta nepříjemné chvíle přežila a z první šance udeřila. Po standardní situaci Birmanceviće se hlavou prosadil stoper Vitík a favorit vedl. Pak chyboval v rozehrávce brankář Heča, střelu Karabce do odkryté branky ale zblokoval Havlík. Pražané velkou možnost ke skórování prováhali, vzápětí za nedůslednost v defenzivě pykali. Dlouhý nákop Heči hlavou prodloužil Cicilia a Juroška po dalším úniku propálil Vindahla. Stejně se Slovácko prosadilo před týdnem v derby ve Zlíně a opět po týdnu nachytalo jednoduchou akcí i Spartu.

Pak se hra uklidnila. Hosté se snažili kombinovat, přes dobře bránícího soupeře se ale do šancí nedostávali. Až po změně stran tvrdě pálil Wiesner, Heča ale dobře zasáhl a míč vyrazil. Pražané protivníka v úvodu druhé půle zmáčkli, zahráli několik standardních situací a rohů, Slovácko ale odolávalo.

Až v 55. minutě šli hosté podruhé v zápase do vedení. Karabec rychle rozehrál standardní situaci, pasem z vlastní poloviny vysunul Birmančeviće. Srbský fotbalista se zbavil Blahúta a uklidil míč přesně k tyči. Pro sparťanského křídelníka to byla již sedmá letošní ligová trefa. Moravané se nevzdávali, dál bojovali. Střelu Kohúta chytil Vindahl.

Rozhodující chvíle přišly čtvrt hodiny před koncem. Slovácko se nejprve po souboji Wiesnera se střídajícím Siňavskim dožadovalo odpískání pokutového kopu. Hra ale dál pokračovala a Haraslín krátce po svém příchodu na trávník definitivně zlomil odpor houževnatého soka. V závěru ještě zahodil tutovku hostující kapitán Krejčí, výsledek 1:3 už ale zůstal.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "Ráz zápasu určil už jeho úvod. Měli jsme dvě velké šance, které jsme neproměnili, zatímco Sparta hned svoji první zužitkovala. Z našeho hlediska to byla velmi laciná branka. Zareagovali jsme vyrovnáním, v defenzívě jsme odvedli velmi dobrou práci. Největší rozdíl jsem dnes viděl ve finální fázi, v momentech, v nichž se rozhodoval zápas. Birmančevič a Haraslín byli rozdílovými hráči, skórovali tehdy, kdy jsme nedohráli situace. V zápasech s takovým soupeřem potřebujete, aby hráči podali stoprocentní výkon a vyšly vám detaily. To nám dnes nevyšlo, určilo to celkový výsledek. I přesto, že náš výkon měl parametry i kvalitu, ale ne v klíčových okamžicích. V nich měla navrch Sparta. V tom byl největší rozdíl."

Brian Priske (Sparta): "Slovácko bylo zejména v první půli velmi nepříjemným soupeřem, má svoji hru postavenou na osobních soubojích, dlouhých míčích a náročném stylu. V této fázi hry nebyla naše hra perfektní, jak bychom očekávali. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, naše hra se zvedla na úroveň, na jakou jsme zvyklí. Musím za to naše hráče pochválit. Nebylo to jen o Birmančevičovi a Haraslínovi, kteří dali dva góly, ale o celém týmu, který se tři dny po velmi těžkém duelu s Galatasrayem ve druhém poločase odvděčil výkonem, který nám přinesl tři body."