Vedoucí Slavia po čtvrtečním postupu přes Leicester do osmifinále Evropské ligy v Uherském Hradišti uhájila pozici jediného dosud neporaženého týmu v nejvyšší soutěže.

Slavia v lize naposledy prohrála před rokemprávě na Slovácku. Od té doby v nejvyšší soutěži bodovala ve 33 utkáních za sebou a už jen tři zápasy jí chybí k vyrovnaní vlastního rekordu. Vršovický celek díky dalšímu triumfu zvýšila náskok před druhou Spartu, která má kvůli koronaviru odloženy dva ligové duely, na jedenáct bodů.

Slovácku v nedělním šlágru scházel nejen vykartovaný Navrátil, ale i zraněný útočník Kliment. Autor osmi branek v sezoně ve středu v Jablonci inkasoval tvrdý úder do kolena a víkendovou bitvu vynechal.

Hostující kouč Trpišovský po čtvrtečním pohárovém utkání v Leicesteru provedl jenom dvě změny. Místo odchovance Slovácka Kúdely nastoupil ve stoperské dvojici Deli, Hromadu uprostřed zálohy nahradil Oscar.

Úvod patřil domácím. Skóre hned v 11. minutě otevřel Sadílek. Středopolař Slovácka překvapil slávistického gólmana Koláře centrem z levé strany, míč skončil bez jakékoliv teče až v síti.

Zaskočení Pražané se rozjížděli pomaleji, dlouho si s poctivou hrou rozjetého soupeře nevěděli rady.

Až po půlhodině pálil Stanciu, gólman Nemrava byl ale na místě a balon vyrazil na roh. Pak Kalabiška povedeným skluzem sebral Simovi gólovou dorážku. Ligový lídr udeřil ve 36. minutě.

Kuchta po rohovém kopu hlavičkou nastřelil ruku Jurečky, sudí Proske po zhlédnutí videa nařídil proti domácím pokutový kop. Rumun Stanciu se nemýlil, střelou doprostřed branky srovnal na 1:1.

Výborně hrající celek z Uherského Hradiště ale přispěchal s odpovědí a ještě do přestávky si vzal vedení zaslouženě zpět. V nastaveném čase první půle Kalabiška přizvedl roh Havlíka a kapitán Kadlec na zadní tyči zblízka uklidil balon do sítě. Pro zkušeného stopera to byla první trefa v letošní sezoně i vůbec po návratu do Slovácka.

Sešívaní po přestávce přidali. Hned v úvodu druhé půle se dostal do slibné šance Kuchta, který obešel Nemravu, ale vyhnal se ze střelecké pozice a nezakončil.

Moravané odpověděli ranou Kohúta.

Kouč Pražanů Trpišovský, který v sobotu oslavil 45. narozeniny, po hodině hry vystřídal hned tři hráče. Změny v sestavě favorita nakoply. Vyrovnat mohl jeden z náhradníků, dorážku Masopusta ale zastavil spoluhráč Sima.

Slavia podruhé udeřila v 72. minutě. A zase jí pomohla standardní situace. Stanciu se parádně trefil z trestného kopu, ranou pod břevno srovnal na 2:2.

Vršovický celek měl v závěru navrch, svoje zlepšení potvrdil třetím gólem. Obrat završil střídající Lingr, jenž se trefil hlavou po centru kapitána Bořila z levé strany.

Slovácko doma padlo 2:3, domácí ztrátu se pokusí odčinit v pátek v Praze, kde se v Ďolíčku postaví domácím Pardubicím.

1. FC Slovácko – SK Slavia Praha 2:3 (2:1)

Branka: 11. Sadílek, 45.+1. Kadlec – 36. z penalty a 72. Stanciu, 81. Lingr

Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler (Dubravský) | VAR: Pechanec | AVAR: Vlček

Žluté karty: Petržela, Kadlec, Kubala – Kuchta, Deli, Kúdela

Bez diváků.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela (83. Kubala), Daníček, Sadílek, Havlík, Kohút (68. Cicilia) – Jurečka (83. Divíšek). Trenér: Svědík.

Slavia Praha: Kolář – Bah (63. Masopust), Deli, Zima (63. Kačaraba), Bořil – Provod, Oscar – Sima, Stanciu (85. Kúdela), Olayinka (90. Hromada) – Kuchta (63. Lingr). Trenér: Trpišovský.