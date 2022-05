Propočty vycházejí z toho, jak Unie evropských fotbalových asociací postupovala v minulých letech. Vítěz domácího poháru měl původně startovat ve druhém předkole Evropské konferenční ligy, po vyřazení ruských klubů kvůli válce na Ukrajině se ale posunul do třetího předkola a možná poskočí dokonce o soutěž výš.

Zatím má jistou účast ve 3. předkole Konferenční ligy.

Soupeřem Slovácka, které do evropské kvalifikace vstoupí až 4. srpna, tedy o dva týdny později než Slavia a Sparta, pro třetí předkolo Evropské ligy bude jeden z vyřazených týmů ve druhém předkole Ligy mistrů nemistrovské části.

Mezi nenasazenými celky

Kromě ukrajinského Dynamo Kyjev to může být kyperský, dánský nebo turecký vicemistr. Když Slovácko neuspěje, bude mít šanci ještě v play off Konferenční ligy. Aby se dostalo do základní skupiny, potřebuje vyřadit jednoho soupeře. Při losu ale bude mezi nenasazenými celky.

Narazit může narazit na Anderlecht Brusel, Luhansk, či Bragu, které už mají jistou účast ve třetím předkole a při losu budou nasazené. Do Uherského Hradiště ale může přijet také Twente Enshede s Michalem Sadílkem, švýcarské Lugano nebo čtvrtý tým rakouské ligy či vítěz chorvatského poháru. Možných soupeřů je ale daleko víc.

Jisté je, že fotbalisté Slovácka vstoupí do kvalifikačních bojů až na začátku srpna, tedy těsně po startu nového ročníku FORTUNA:LIGY.