Nejvýraznější změnu připravil trenér Jindřich Trpišovský do branky. S jedničkou Ondřejem Kolářem nemohl pro zranění počítat, tak si odbyl premiéru v červenobílém dresu Aleš Mandous. A úspěšně, byť mu radost trochu zkazil gól Vechety, který mu minutu před koncem sebral čisté konto. Po zranění se do hry opět dostal dánský obránce Alexander Bah.

Slávistům se povedl vstup do utkání a už ve čtvrté minutě se měnilo skóre. Ekpai napálil tyč a odražený míč poslal do sítě Samek.

Hrál se pohledný útočný fotbal a diváci se rozhodně nenudili. Domácí měli mírnou převahu, ale stále platil jen jednogólový náskok. Po změně stran se ale role na chvíli otočily. Slovácko bylo aktivnější a jen díky smůle v koncovce nedokázalo srovnat. A jak říká otřepané pořekadlo "nedáš - dostaneš", za spálené tutovky hosté zaplatili druhým inkasovaným gólem, když se po 550 minutách bez gólu prosadil Tecl, jenž se prosadil po necelé čtvrt hodině po příchodu na hřiště za Kuchtu.

Vypadalo to, že slávisté už pohodlně dokráčí za vítězstvím, ale nakonec za něj museli být rádi. Nejprve jejich zaspání v defenzivě potrestal v 90. minutě svým prvním ligovým gólem Vecheta a vzápětí měl na hlavě vyrovnání Navrátil, místo chvíle slávy ale poslal míč těsně vedle.

"Slovácko mělo výškovou převahu, podobně jako Karviná a každý roh nebo standardku měli nepříjemnou. Nechytili jsme vstup do druhého poločasu, Slovácko bylo lepší a dostalo nás pod tlak," přiznal trenér Trpišovský.

Slova chvály měl pro brankáře Mandouse. "Chytal skvěle, celý zápas působil sebevědomě, už má také něco za sebou. Chytil jasný gól, ten jeden dostal z bezprostřední blízkosti, takže velká spokojenost," chválil.

"Zápas se lámal do šedesáté minuty, kdy jsme měli dvě tři příležitosti, jednu tisíciprocentní, ale nedali. Hru pak ovlivnilo střídání, Slavia poslala do hry kvalitu. Sympatické bylo, že jsme to nevzdali a bojovali do konce. Chybělo málo a mohlo to skončit i remízou. Byly tam pasáže, kdy jsme měli rezervy, i pasáže, kdy jsme hráli velmi dobře," řekl k utkání trenér Slovácka Martin Svědík.

Slavia - Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 4. Samek, 68. Tecl – 90. Vecheta. Rozhodčí: Orel – Hrabovský, Antoníček. ŽK: Petržela, Vecheta (oba Slovácko). Diváků: 11252.

Slavia: Mandous – Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil – Samek (56. Traoré), Ševčík – Ekpai, Lingr (56. Stanciu), Masopust (63. Oscar) – Kuchta (56. Tecl)

Slovácko: Nguyen – Daníček, Hofmann, Kadlec – Reinberk (89. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), Sadílek, Kohút (61. Navrátil), Havlík – Petržela (66. Tomič), Jurečka (61. Vecheta)