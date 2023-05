/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Slovácka ve šlágru 28. kola FORTUNA:LIGY, který sledoval vyprodaný stadion, remizovali s vedoucí Spartou Praha 1:1.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 28. kole FORTUNA:LIGY remizovali doma se Spartou Praha 1:1. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

V prvním poločase šel domácí tým do vedení vlastní brankou gólmana Sparty Kováře. Ve druhém poločase vyrovnal z přísné penalty sparťanský kapitán Ladislav Krejčí. V závěrečném tlaku hostů držel Slovácko nad vodou skvělý Nguyen. Dlouho očekávaný duel byl už uprostřed týdne vyprodaný. Domácí tým byl morálně posilněný výhrou v uplynulém kole na teplických Stínadlech. Pražská Sparta neprohrála úctyhodných patnáct ligových zápasů a byla jasným favoritem očekávaného duelu.

Trenér Martin Svědík poslal na hřiště od úvodní minuty Jurošku, na hrotu útoku nahradil Šašinku. Místo Trávníka se do sestavy vrátil Daníček. Právě Pavel Juroška, který nastoupil poprvé v základní sestavě, se ocitl už po čtrnácti minutách v obrovské šanci. Po hrubce Haraslína šel sám na branku Sparty, v tísně vystřelil, ale Kovář jeho střelu vyrazil. Forvarda Slovácka to nemuselo mrzet, o čtyři minuty později si to mladíček v bílém dresu vynahradil.

Mihálik z pravé strany nacentroval před branku, kde hlavičkoval právě Juroška. Balon mířil do břevna, od kterého se odrazil do gólmana Kováře a od jeho zad skončil za brankovou čárou 1:0.

Pražský fotbal o víkendu: Kdo, kdy, kde a s kým?

Pro Pavla Jurošku to mohl být první ligový gól, ale nakonec byl připsán gólmanu Kovářovi, jako vlastní branka Sparty. V minutě 25. minutě mohlo být vyrovnána, ale Kuchta mířil jenom do břevna. Těsně před odchodem do kabin netrefil bránu ani Vitík. V závěrečném tlaku Sparty zachránilo domácí znovu břevno, střílel znovu Kuchta. Slovácko se ubránilo a odcházelo do kabin s nejtěsnějším náskokem.

Druhý poločas začala Sparta šancí Haraslína, jeho střelu mu Nguyen zpacifikoval. Po hodině hry znovu hořelo u domácí branky, ale Kuchta s Haraslínem si s míčem neporadili. V 70. minutě bylo vyrovnáno. Rozhodčí nařídil penaltu po kontaktu Sinjavského s Haraslínem. Sparťanský hráč sice zakončil jenom do Nguyena, ale hlavní arbitr tam ještě předtím viděl faul. Penaltu bezpečně proměnil Krejčí – 1:1. Závěr zápasu byl v režii pražské Sparty. Slovácku držel a také udržel bodové naděje skvělý gólman Filip Nguyen.

"Snažím se být objektivní a nedávat zápasu nálepky. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání, ale samozřejmě jsme sem přijeli s cílem vyhrát, což se nám nepovedlo. S výsledkem samozřejmě nejsme spokojení. Zejména v druhém poločase jsme dominovali a zasloužili jsme si víc než jeden bod. Zejména s výkonem v druhé půli, kdy jsme přidali na intenzitě a vylepšili určité herní aspekty, jsem spokojený," řekl sparťanský kouč Brian Priske.

FORTUNA: LIGA, 28. kolo



1. FC SLOVÁCKO – AC SPARTA PRAHA 1:1 (1:0)

Branky: 18. P. Juroška – 73. Krejčí ml. (penalta.) Rozhodčí: Rozhodčí: O. Berka - M. Vlček, J. Pečenka (D. Vokoun) | VAR: J. Machálek | AVAR: M. Podaný. Žluté karty: Siňavskij, Havlík , Kim – Haraslín Diváci: 8 000 (vyprodáno).

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Daníček 88. Šimko), Havlík – Petržela (66. Holzer), P. Juroška (56. Kim), Siňavskij – Mihálik (66. Vecheta). Trenér: Martin Svědík.

AC Sparta Praha: M. Kovář – Vitík (64. Panák), Sørensen, Krejčí ml. – Wiesner, Sadílek, Kairinen (81. Laçi), Zelený (81. Højer) – Karabec (64. Minčev), Kuchta, Haraslín (74. Mabil). Trenér: Brian Priske.