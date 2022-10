Slovácko po pohárovém duelu proti Nice přivítalo pátý tým tabulky. Do Uherského Hradiště přijel nepříjemný tým Bohemians Praha, který v letošní sbírá body hlavně na hřištích soupeřů. Ze čtyř venkovních zápasů tři vyhrál a remizoval jenom na Spartě.

SLOVÁCKO – BOHEMIANS 2:4 (0:2)

Branky: 76. Reinberk, 90. Daníček – 15., 54. a 80. Květ, 45+2. Prekop. Rozhodčí: Petřík – Horák, Vlček.

Červené karta: 12. Borek (Slovácko). Žluté karty: Kozák - Jánoš, Prekop. Diváci: 4042.

Slovácko: Borek – Reinberk, M. Kadlec, Hofmann, Šimko (46. Petržela) – Daníček, Havlík – Holzer (78. Brandner), L. Kozák (65. Mihálik), Doski (46. Kalabiška) – Vecheta (14. Nguyen). Trenér: M. Svědík.

Bohemians: Valeš – Köstl, Křapka, Hůlka – M. Dostál, Jindřišek, Jánoš (67.Krch), Prekop (67. Mužík), Kovařík (76. Beran) – Květ (87. Novák) – Drchal (76. Bartek). Trenér: J. Veselý.

Domácí kouč Martin Svědík udělal oproti pohárovému duelu hned sedm změn. V brance dostal příležitost poprvé v sezoně Borek, v obraně Šimko a Reinberk, od první minuty nastoupili Doski, Daníček a v útoku hráli Kozák s Vechetou.

Hosté začali sebevědomě, od prvních minut se usadili na polovině Slovácka. Už ve 12. minutě se červenalo. Hostující Drchal sprintoval za dlouhým míčem, proti němu vyběhl brankář Slovácka Borek, který nešťastně trefil Drchala těsně před hranicí velkého vápna. Rozhodčí Petřík ukázal domácímu brankáři červenou kartu.

Trenér Svědík na to reagoval střídaným Vechety, do hry šel gólman Nguyen. Z následného trestného kopu Květ balon zatočil do sítě. Brankář Slovácka si na míč sáhl, ale nedokázal ho vytěsnit nad břevno. Střela rozhodně nebyla z kategorie nechytatelných – 0:1.

Slovácko mohlo srovnat po půlhodině hry, ale Kozák ani Havlík na křížnou střelu či centr Reinberka nedosáhli.

Bohemka byla nebezpečnější, hrálo se většinou na polovině domácích. Svoji převahu tým z pražských Vršovic korunoval v nastavení první půlky. Drchal utekl Doskimu, přihrál Kovářovi přes kterého se balon dostal k Prekopovi a ten levou nohou obstřelil Nguyena – 0:2.

Podívejte se: Dukla padla v Chrudimi. Posílené béčko Sparty remizovalo

Trenér Martin Svědík o poločase vystřídal Doskiho a Šimka, do hry šly Kalabiška a Petržela. Jenže na s chutí hrající Bohemku to nestačilo. V 54. minutě už vedli hosté o tři branky. Květ po nahrávce Prekopova parádně obstřelil nejistého Nguyena – 0:3.

Dejte jim bůra – začala skandovat skupinka asi padesáti fanoušků Bohemky. Domácí tým rozhodně nebyl v pohodě. Naopak, jen zbrklost Drchala zabránila další brance v síti domácích.

V závěrečné patnáctiminutovce korigoval za Slovácko Reinberk, ale hosté si tříbrankový náskok vzali za čtyři minuty zpět po gólu Květa.

V nastaveném čase faulovala obrana Bohemky střídajícího Brantnera, rozhodčí ukázal na penaltu, kterou proměnil Daníček.

Z pěti domácích zápasů tak Slovácko vyhrálo jediný – v srpnu proti Hradci Králové.

Další zápas čeká na svěřence Martina Svědíka už ve čtvrtek 13. 10. V Evropské konferenční lize hrají na půdě francouzského Nice. Hraje se od 20.45 hodin.