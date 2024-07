Hosté v Uherském Hradiště zklamali, Moravané si ale žádnou vyloženou šanci ke skórování nevypracovali. Nový trenér Slovácka Roman West při své ligové premiéře nasadil do základní sestavy jedinou letní posilu. Ve středu obrany hrál vedle kapitána Hofmanna urostlý Slovák Vaško, naopak de Azevedo, Kozák, Křišťan i Souček zůstali jen mezi náhradníky.

Domácím scházeli zraněný kapitán Daníček a potrestaný křídelník Juroška. Svou premiéru v sešívaném dresu si odbyli brankář Kinský a defenzivní univerzál Prebsl. V hostujícím útoku se představila trojice reprezentantů Provod, Matěj Jurásek a Chytil. Jen na lavičce naopak začali jiní účastníci mistrovství Evropy, stoper Zima, záložník Ševčík, Slováci Tomič se Schranzem či útočník Chorý, jenž do Edenu dorazil z Plzně. Pražanům naopak ze zdravotních důvodů scházeli Zmrzlý, Zafeiris, Masopust, Bužek, Staněk a Chaloupek.

Začátek zápasu, který se hrál v obrovském vedru, byl opatrný, bez vzruchu i šancí. První pořádné střely přišly až po dvaceti minutách. Nejprve z dálky pálil domácí záložník Trávník, na druhé straně se uvolnil kapitán Bořil, mířil ale nad. Jinak se v první půli moc nehrálo. Hra byla rozkouskované fauly, osobními souboji, řadou nepřesností.

Slávisté poprvé zahrozili až ve 36. minutě. Do šance se dostal Jurásek, brankář Heča střelu vytěsnil na roh. Favorizovaní hosté na konci velmi nezáživné první půle přišli o zraněného obránce Vlčka, do hry šel Zima. A byl to právě střídající zadák Slavie, který těsně před přestávkou střelou k tyči protáhl Heču. Gólman Slovácka v nastaveném čase první půle vyrazil i ránu Provoda.

Fanoušci Slavie Praha při utkání na Slovácku (léto 2024) | Video: Libor Kopl

I po změně stran se dlouho hrálo bez velkých šancí. Hostující trenér Trpišovský po hodině hry poslal do hry trojici Ševčík - Schranz - Chorý, sešívaní s příchodem ofenzivních hráčů zvýšili obrátky. Velkou šanci ke skórování měl v 63. minutě Bořil, hlavičku hostujícího kapitána mířící pod břevno bravurně vyrazil gólman Heča.

Pražané měli ve zbytku utkání herně navrch, Moravany přehrávali. Přízemní střela Provoda šla těsně vedle. Na druhé straně pálil z dálky Blahút mimo tyče. Celek z Uherského Hradiště závěr zvládl výborně, neinkasoval a uhrál se Slavií cenný bod.

Ohlasy trenérů po utkání:

Roman West (Slovácko): "Do zápasu jsme vstoupili slušně, byli jsme aktivní. Postupem času nás výborný soupeř přitlačil. Do přestávky jsme šli za bezbrankového stavu, i když jsme náznaky šancí měli i my. Ve druhé půli soupeř utahoval opratě čím dál víc. Po hodině poslal na hřiště další brutální sílu, ale my jsme se jí dobrou a hlavně bezchybnou hrou ubránili. Hodně nám pomohl Heča. Škoda, že jsme v závěru nedotáhli některé brejkové situace, mohlo to být ještě veselejší. Je to pro nás cenný zlatý bod, když si uvědomíme, jak silnému a nabitému soupeři jsme dnes čelili."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Byl to hodně bojovný a důrazný zápas, bylo v něm hodně soubojů ve vzduchu. Domácí nás v prvním poločase dobře napadali, my jsme hráli dost pomalu, bylo to spíše bez šancí. Po přestávce bylo znát, že se hraje ve vedru a stojí to moc sil. Hra se na obou stranách zjednodušila, byla tam zase spousta soubojů, nakopnutých míčů. Mohla rozhodnout jedna standardka, což se nakonec nestalo. Domácí nám to hodně ztížili. My jsme v některých fázích neměli kvalitu, která by byla potřeba k tomu, abychom vyhráli. Ztráta v prvním kole je komplikace. První duel sezony chcete vždy vyhrát, bývá to pro další vývoj hrozně důležité."

1. FC Slovácko - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Rouček - Caletka, Kubr - Radina (video). ŽK: Kohút, Doski, Blahút, West (trenér) - Oscar, Bořil. Diváci: 7353.

Slovácko: Heča - Reinberk (69. Ndefe), Vaško, Hofmann, Doski - Trávník, Kohút (80. Souček) - Blahút (80. Azevedo), Havlík, Sinjavskij - Cicilia (59. Vecheta). Trenér: West.

Slavia: Kinský - Holeš, Ogbu, Vlček (44. Zima) - Douděra (59. Schranz), Prebsl, Oscar (59. Ševčík), Bořil - Jurásek (59. Chorý), Provod (73. Vorlický) - Chytil. Trenér: Trpišovský.