Sobotní duel měli dlouho pod kontrolou, po dvou trefách Čvančary a dorážce kapitána Krejčího v úvodu druhé půle vedli 3:0, ale ševci za nepříznivého stavu povstali a střetnutí gólem Hrubého a proměněnou penaltou Kozáka pořádně zdramatizovali, na remízu ani přes povedenou druhou půli nedosáhli. V závěru se nechal hloupě vyloučit střídající mazák Fillo.

Sparta je zpět v boji o titul. Přínos opor, Kuchta zažívá střelecké obrození

Trenér Zlína Pavel Vrba proti bývalému klubu nasadil i Libora Kozáka. Zkušený forvard se do sestavy FC Trinity vrací po dvouzápasovém disciplinárním trestu. Od první minuty hráli i Didiba s Vukadinovičem. Za Spartu nastoupil útočník Čvančara a v základní sestavě Pražanů nechyběl ani záložník Kairinen, jenž před týdnem po jednom ze soubojů nedohrál. Naopak Jankto s Pavelkou kvůli nemoci nejsou ani na lavičce.

Hostům skvěle vyšel vstup do zápasu, udeřili hned ve 2. minutě. Po rohovém kopu Kairinena se prosadil zblízka dorážející kapitán Ladislav Krejčí mladší. Míč se k němu dostal po hlavičce Vitíka.

Domácí se probrali až po přestávce

Sparta měla dál v poli navrch, byla daleko nebezpečnější. Hlavičku Čvančary vyrazil gólman Rakovan, Haraslínova střela z hranice šestnáctky šla vedle.

Favorit podruhé udeřil ve 27. minutě. Čvančarovu tvrdou ránu dokázal ještě Rakovan vyrazit, ale proti dorážce stejného hráče už neměl nárok.

Vrba o vyloučení Filla: Ublížil týmu, světový rekord. Sparta tak přežila peklo

Priskeho parta i za stavu 2:0 kontrolovala hru, neškodného protivníka převyšovala. Zlín se jen bránil, běhal bez míče a směrem dopředu byl v první půli neškodný. Domácí brankáře Kováře v úvodní části neprověřili, za 45 minut se mezi tři tyče netrefili. Těsně před půli se do další šance dostal Kuchta, reprezentační útočník ale po náběhu za obranu mířil těsně vedle.

Ševci se probrali až po změně stran. Pomohl jim i příchod mladíka Slončíka. Snížit mohl Hlinka. Jeho dalekonosná rána i díky teči zaměstnala brankáře Kováře.

Sparta ale byl dál lepší, na hřišti kralovala. Na 3:0 zvýšil po dalším rohovém kopu Čvančara, který předtím v jasné šanci selhal. Hotovo ale v žádném případě nebylo.

Moravané to nezabalili. Naopak, snažili se zápas se ctí dohrát, favorita potrápit, což se jim podařilo, byť tomu na tribuně mnoho diváků nevěřilo.

Dvě žluté karty za čtyři minuty

Naději přinesla trefa Hrubého po Vukadinovičově zpětné přihrávce. Vzápětí ve vlastní šestnáctce zahrál rukou Zelený a sudí Zelinka i s posvěcením kolewgy u videa ukázal na bílý puntík. Míč si vzal Kozák, který přesnou ranou k pravé tyči snížil na 3:2. A ze selanky bylo rázem drama!

Šaškárna, reagoval Limberský na ruku slávisty. Sudího Klímu označil za lháře

Fanoušci se dostali do varu, Letné ožila. Domácí vycítili šanci, tlačili se dopředu a Sparta znejistěla. Po hodině hry mohlo být srovnáno. Hostující brankář Kovář předvedl obrovskou minelu, když po malé domů na malé vápně nesmyslně kličkoval. Kozák na něj dotíral a míč po odrazu směřoval do sítě, Kovář ale dokázal své zaváhání napravit a balon čapnout.

Závěr byl otevřený, naprosto vyrovnaný. V 82. minutě po další skvěle zahrané standardní situaci Kairinena hlavičkoval Minčev do břevna. Na druhé straně po nákopu Hrubého mířil Kovinič slabě do připraveného Kováře.

Konec poznamenalo vyloučení střídajícího Filla. Zkušený zlínský fotbalista inkasoval během čtyř minut dvě žluté karty a musel ze hřiště. Sparta proti oslabenému soupeři náskok už uhájila, byť se v nastaveném čase třepala. Blízko vyrovnání byl Balaj, pohotovou ránu slovenského útočníka bravurně nohou vytěsnil Kovář na roh.

Kouč Sparty Brian Priske byl i přes divoký výsledek spokojený, tři body se počítají. "Jsem opravdu spokojený a kluci by měli být také. Nyní je totiž vše o výhrách. Samozřejmě jsme také perfekcionisté a viděli jsme situace, které jsme měli řešit lépe. Na druhou stranu jsme měli velké množství šancí, a navíc nám byla v první půli, dle mého názoru, odepřena po ruce soupeře penalta. V závěru jsme také předvedli vítěznou mentalitu, úsilí a příkladné bránění pokutového území, což jsme mohli vidět na příklad u Karabce, který urputně bránil standardní situace, i díky čemuž jsme dotáhli utkání do úspěšného konce. Z toho můžeme do budoucna vycházet," řekl po utkání.

FC TRINITY ZLÍN – AC SPARTA PRAHA 2:3 (0:2)

Branky: 54. Hrubý, 59. Kozák z penalty - 27. a 51. Čvančara, 2. Krejčí mladší

Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Líkař (Dorušák) | VAR: Machálek | AVAR: Horák

Žluté karty: Cedidla, Kozák, Hrubý, Fillo - Haraslín, Kuchta, Minčev

Červená karta: 86. Fillo (Zlín)

Diváci: 5112

Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, Procházka, Fantiš – Vukadinović, Didiba, Hlinka (82. Balaj), Hrubý, Čanturišvili (82. Fillo) – L. Kozák (70. Kovinič). Trenér: Vrba.

Sparta: Kovář – Vitík, Sörensen, Krejčí ml. – Wiesner, Sadílek (66. Laci), Kairinen, Zelený – Haraslín, Čvančara (66. Minčev) – Kuchta (79. Karabec). Trenér: Priske.