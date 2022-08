„Ofenzivní část výkonu byla velice dobrá, defenzivní hlavně v druhém poločase katastrofální. Byli jsme straš-ně laxní a to nás málem stálo výsledek,“ postěžoval si trenér Jindřich Trpišovský. „Utkání bylo samozřejmě hodně ovlivněné červenou kartou, ráz utkání se tím vždy změní. Nám se podařil pro Jablonec dvojí trest – vyloučení a gól. Pak byl náš výkon v prvním poločase velice dobrý, ale bohužel jsme nepřidali další branku. Ve druhém poločase se náš výkon zhoršoval. Když se nám podařilo zvýšit na rozdíl dvou branek, soupeř dal vždy kontaktní gól. Až do konce to byly nervy,“ pokračoval.

Za co červená karta už během šesté minuty? Usor si obhazoval Surzyna a ten míč zasáhl rukou, jinak by slávistický útočník šel sám na bránu. Krátce před tím byl tváří v tvář brankáři Mandosouvi domácí Jovovič, ale nedal a místo vedení Jablonce z toho bylo oslabení okamžitě potrestané gólem Usora z trestného kopu.

K dvoubrankovému vedení Pražanům pomohl krátce po změně stran vlastním gólem Hanuš, ale okamžitě snížil Polidar. A když se prosadil na druhé straně Traoré, opět bylo zanedlouho sníženo na rozdíl jediné branky, tentokrát zásluhou Chramosty.

„Zápas hodně ovlivnila červená karta. Mělo nám to hrát do karet, ale paradoxně to spíš uškodilo. Nebyl to výkon, který jsme si představovali. Jablonec hrál i v deseti moc dobře, byli nebezpeční, měli hodně šancí. Nám se utkání příliš nepovedlo, ale výsledkově jsme to zvládli, to je nejdůležitější,“ poznamenal slávistický záložník Lukáš Masopust.

Pro něj to byla speciální událost, jelikož nastoupil po zranění v základní sestavě poprvé od 20. března. „Musím říct, že není jednoduché se po takto dlouhé době vracet. Chybí mi herní praxe, ale jsem rád, že jsem zpět a můžu být s klukama na hřišti,“ přiznal.

„Byli jsme nekoncentrovaní, bohorovní a až moc pohodoví. Nebyli jsme na ten zápas tak nažhavení. Hráli jsme, jak kdyby se nám nemohlo nic stát. Všude jsme byli o krok později. Nedali jsme soupeři najevo, že chceme dominovat,“ nehledal výmluvy.

Jablonec - Slavia 2:3 (0:1)

Branky: 55. Polidar, 73. Chramosta - 8. Usor, 51. vlastní Hanuš, 61. Traoré. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Váňa - Franěk (video). ŽK: Jovovič, Sejk, Horejš (trenér) - Schranz, Mandous. ČK: 6. Surzyn (Jablonec). Diváků: 5238.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc (86. Malínský), Kratochvíl, Houska (72. Kubista), Jovovič (65. Černák) - Sejk (66. Chramosta). Trenér: Horejš.

Slavia: Mandous - Masopust (78. Olayinka), Kačaraba (59. Holeš), Santos, D. Jurásek - Ševčík (64. Hromada), Tiéhi - M. Jurásek, Usor (46. Šmiga), Schranz (46. Traoré) - Tecl. Trenér: Trpišovský.