Sestavy, v nichž týmy proti sobě nastoupily, klub nezveřejnil, ale střelce ano. Na straně vítězů se kromě Plavšiče trefili také Krmenčík se Schranzem a Lingrem, jediný gól druhého celku dal mladík Alijagič.

Sparta proti Kuchtovi! Slávisté si zahrají opět jen mezi sebou

"Hrají dva podobně silné týmy, o to zajímavější je to hrát. Podle mě je to víc intenzivní než normální zápas. Naběháme víc kilometrů, máme hodně protiútoků. Myslím si, že je to dobrá příprava na ligu," dodal nový stoper Maksym Talovjerov.

Poslední vzájemný zápas proti sobě sešívaní sehrají v sobotu.

