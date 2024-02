Tři góly, tři body. Fotbalistům Slavie se zápas 21. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Karviné povedl o mnoho lépe než středeční dohrávka ve Zlíně (1:1). Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli 3:0.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Slavia v lize posedmé za sebou neprohrála, z toho pošesté zvítězila a z druhého místa tabulky ztrácí bod na obhájce titulu Spartu, která má ale k dobru večerní zápas s Libercem. Nováček z Karviné utrpěl i ve třetí utkání jarní sezony porážku 0:3 a na předposlední příčce má před Českými Budějovicemi nadále jen bodový náskok.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti utkání ve Zlíně hned čtyři změny v sestavě, z toho jednu vynucenou, neboť Jurečka scházel po červené kartě. Soutěžní premiéru za Pražany si odbyla jedna ze zimních posil levý bek Diouf.

Klokany srazily dva brzké góly. Body z Ďolíčku si odvezla Plzeň

Karvinský kouč Jarábek pozměnil zahajovací jedenáctku po prohře 0:3 s Pardubicemi z různých důvodů dokonce na šesti postech a poprvé v české lize dal šanci brazilskému mladíkovi Viníciusovi. Slezané vzhledem k soupeři nastoupili v rozestavení na tři stopery a proti favoritovi vyrukovali velmi odvážně. Hned ve třetí minutě slávistický gólman Mandous příliš váhal s rozehrávkou, trefil napadajícího Viníciuse a mohl být rád, že se míč odrazil mimo.

Po nadějné čtvrthodině domácí darovali vlastní nedůsledností Pražanům rozhodující dvoubrankový náskok. Nejprve nechali soupeře nakrátko rozehrát a po Schranzově centru si Memič ve vzdušném souboji s dvěma protihráči si srazil míč do vlastní sítě.

Druholigová přestupová pecka! Na Julisce se hlásí Muris Mešanovič

Několik sekund od výkopu po obdržené brance inkasovali Slezané znovu. Fleišmanův nákop odvrátil hostující Douděra přímo do úniku Chytilovi a ten poslal balon gólmanovi Holcovi přesně mezi nohy. Český reprezentant skóroval posedmé v ligové sezoně.

Domácí byli viditelně otřeseni a do přestávky mohli dostat ještě další branky. Holec však ve 34. minutě vychytal Schranze a poté si poradil i s hlavičkou Zimy, jenž se první trefy po návratu do Slavie nedočkal.

Chyby a zahozené šance. Sparta veze z Turecka prohru 2:3

Po změně stran Pražané s přehledem kontrolovali průběh a nepouštěli domácí k ohrožení Mandousovy branky, byť velmi nezvykle po celé utkání drželi míč méně než soupeř. Naopak sami měli ještě několik vyložených šancí. V 72. minutě proti Dioufově hlavičce zasáhl Holec, který si poté poradil i proti Ševčíkovi.

V 80. minutě už slávisté znovu slavili. Střídající Tijani vysunul Dioufa a devatenáctiletý Senegalec ozdobil soutěžní debut za Pražany prvním gólem v české nejvyšší soutěži. Vršovičtí v Karviné i v sedmém utkání v nejvyšší soutěži bodovali a potvrdili pozici nejlepšího týmu venku, kde v ligové sezoně jako jediní zůstávají neporaženi. Slezané na úvod jara podlehli 0:3 Spartě, Pardubicím i Slavii.

Nečekaná ztráta. Slavia přišla ve Zlíně o body i o Jurečku

Hlasy trenérů po utkání:

Juraj Jarábek (Karviná): "Věděli jsme, s kým máme co do činění. Chtěli jsme bodovat, ale když dostaneme za minutu dva takové laciné góly, tak to prostě nejde. Je to déjá vu jako se Spartou, těžko se to otáčí. Nehráli jsme špatně, ale neměli jsme šance. Slavia si úplně v pohodě ten zápas ukočírovala. Na Spartu a Slavii nemáme, porážka s Pardubicemi mě ale stále hodně štve. Skóre 0:9 po třech zápasech doma je špatné, přestože proti Slavii herní projev nebyl zlý. Musíme to překousnout, nebudeme plakat. Potřebujeme se odrazit, zvednout se po těch velkých fackách a jít dál. Budeme se bít o záchranu do konce, to můžu za kabinu slíbit."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Byl to hodně podobný zápas jako ve Zlíně. Nemyslím tolik výsledkově, ale tím, že bylo znovu hodně soubojů a na těžkém terénu. Začátek byl hodně podobný, opřeli jsme se o tři stopery, kteří od začátku vyhrávali souboje a tím jsme se nedostávali do nepříjemných situací. Skvělý výkon Ogbua, stejně tak Holeše a Zimy. Podařilo se nám v rychlém sledu vstřelit dva góly. Nejprve po centru na zadní tyč, pak Douděra zachytil rozehrávku a měl skvělou myšlenku pasem na Chytila. Ty dva góly soupeři zápas hodně ztížily a nám se pak dařilo chodit do protiútoků. Důležité bylo to, že jsme šli do vedení, hráli vzadu kompaktně s dobrým zajišťováním, komunikací a bojovnosti."

Infarktová sedmigólová přestřelka. Slavii spasil v 97. minutě Jurečka

MFK Karviná - Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 15. vlastní Memič, 16. Chytil, 80. Diouf. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Podaný - Starý (video). ŽK: Žák, Ražnatovič, Akinyemi - Oscar, Ogbu, Schranz. Diváci: 4038.

Karviná: Holec - Traoré (80. Svozil), Krčík, Fleišman - Memič, Žák (59. Ayaosi), Budínský, Čavoš, Ražnatovič (80. Bielan) - Vinícius (59. Doležal), Ezeh (46. Akinyemi). Trenér: Jarábek.

Slavia: Mandous - Holeš, Ogbu, Zima - Douděra, Ševčík (89. Vlček), Oscar (86. Zmrzlý), Diouf - Schranz (66. Van Buren), Wallem (66. Provod) - Chytil (66. Tijani). Trenér: Trpišovský.